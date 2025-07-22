في أعقاب الجدل الذي أُثير بعد الحفل الأخير للفنان راغب علامة في مصر، إثر تداول مقطع مصوّر يُظهر تفاعلاً مباشراً من إحدى المعجبات، وما تبعه من قرار لنقابة المهن الموسيقية في مصر بإيقافه موقّتاً عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق، أصدرت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان بياناً توضيحياً دافعت فيه عن الفنان، مشددةً على أن ما جرى لا يُسيء إلى صورته، ولا يُعبّر عن سلوك متعمّد، بل عن محبة طبيعية من الجمهور. كما أكدت النقابة احترامها العميق للعلاقات النقابية بين لبنان ومصر، وحرصها على إبقاء التواصل قائماً بروح من الودّ والتفاهم.

وفي مستهل بيانها، أوضحت النقابة: "بالإشارة إلى الحادثة التي وقعت خلال حفل الفنان راغب علامة في مصر، نود التأكيد أن ما حدث لم يكن له علاقة بتصرفات الفنان المحترم، الذي لطالما قدّم مسيرة حافلة بالعطاء الفني، ممثّلاً لبلده وللموسيقى العربية في مختلف المحافل الدولية".

وأضافت النقابة مسلّطة الضوء على مسيرة علامة وصورته أمام الجمهور العربي، فقالت: "الفنان راغب علامة، الذي طالما كان سفيراً للفن اللبناني ولثقافة وطنه، يلتزم دائماً بقيم الاحترام والمهنية تجاه الجمهور والمناسبة، وقد سطّر لنفسه سمعة طيّبة طوال سنوات من العمل في مصر الحبيبة. هو فنان ذو تاريخ طويل في إقامة الحفلات والمهرجانات في مصر، وقد أثبت نفسه مراراً كأحد أبرز الأسماء في مجال الفن العربي".

وتابعت بالإشارة إلى العلاقات بين النقابتين اللبنانية والمصرية: "وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان ونقابة المهن الموسيقية في مصر هي علاقة تاريخية راسخة، تجمع بيننا المحبة والاحترام المتبادل. كما أن العلاقة الشخصية التي تجمع رئيس النقابة النقيب فريد أبو سعيد، مع النقيب مصطفى كامل هي علاقة صداقة وأخوّة عميقة. لذلك، نؤكد احترامنا الكامل للنقابة المصرية وحرصنا على الحفاظ على هذه الروابط الطيبة التي تجمعنا".

ثم تناول البيان طبيعة التفاعل بين الفنان وجمهوره، قائلاً: "نودّ التأكيد أن التفاعل بين الجمهور والفنان أمر طبيعي ومحبب، خصوصاً في ظل العلاقة القويّة التي تجمعهم. فالحادثة التي وقعت، وهي قبلة على خد الفنان، كانت تعبيراً عن محبّة واحترام، وليست كما أُشيع في بعض وسائل الإعلام. كما نؤكّد أنّ المسؤولية عن الحادثة تتحمّلها الجهة التنظيمية، والتي كان من المفترض أن تضع إجراءات أكثر صرامة لضمان سلاسة الحفل".

وفي ختام البيان، شددت النقابة على مكانة راغب علامة ودوره في تمثيل الفن اللبناني: "نؤكد أن الفنان راغب علامة كان يحرص دوماً على أن تكون مشاركاته في مصر، وفي أي مكان آخر، نموذجاً للذوق الرفيع والتفاعل الإيجابي مع الجمهور، ومن المؤسف أن يقع مثل هذا الموقف نتيجة لتقصير من الجهة المنظمة. نأمل أن يتم النظر في هذا الموضوع بعين الاعتبار، وأن تحظى الحادثة بتفهمكم الكامل".