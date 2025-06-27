افاد مراسل "النهار" ليل الخميس الجمعة عن الغاء عدد من الرحلات من والى مطار رفيق الحريري الدولي.

وبحسب معلومات "النهار"، كانت العديد من شركات طيران اجنبية قد الغت رحلاتها الى الشرق الاوسط بسبب توتر الاوضاع الأخيرة في المنطقة، وما زالت رحلاتها على الجدول حتى الان مذكورة ولكن بصيغة الملغاة، والموضوع مجرد إعادة جدولة.

توازيا، أكد رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط “الميدل إيست”، محمد الحوت، في اتصال مع موقع "الهديل"، أن جميع رحلات الشركة تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد أي تأخير أو إلغاء في جدول الرحلات.

وأشار الحوت إلى أن الشركة تلتزم بكافة معايير السلامة لضمان راحة وأمان المسافرين.

وشدد على أن “الميدل إيست” مستمرة في تقديم خدماتها كالمعتاد، داعياً المواطنين والمسافرين إلى الاطمئنان.