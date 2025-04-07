المركزية- في تصعيد اسرائيلي لافت، استهدفت مسيرة اسرائيلية للمرة الثانية اليوم، ساحة بلدة الطيبة، وافادت معلومات بأن الغارة استهدفت سيارة، وأدت إلى سقوط جريحين.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية مساء اليوم طريق الدردارة في سهل الخيام. وتزامن الاستهداف مع مرور سيارة ودراجة نارية، وافيد عن سقوط قتيلين سوريين كانا على متن الدراجة النارية وإصابة مواطن .

ولاحقا، اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على طريق الدردارة الخيام أدت إلى سقوط شهيدين سوريين وإصابة مواطن بجروح.

وأدت غارة العدو الإسرائيلي الثانية اليوم على بلدة الطيبة إلى إصابة مواطن بجروح".

وحلّق الطيران الحربي المعادي على علو منخفض في اجواء قرى وبلدات القطاع الغربي خصوصاً الحدودية منها، بالتزامن مع تحليق لطائرات الاستطلاع فوق شرق مدينة صور.

وعصرا، ألقت محلقة اسرائيلية قنبلة باتجاه خيمة في بيت ليف، ولا إصابات.

وجاء ذلك بعد استهداف مسيرة اسرائيلية بعد ظهر اليوم سيارة في بلدة بيت ليف . وأفيد عن اصابة سائقها بجروح . وتوجهت سيارة اسعاف الى المكان لنقل المصاب.

ولاحقا، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة بيت ليف أدت إلى إصابة مواطن بجروح".

وكانت مسيّرة اسرائيلية قد نفذت غارة أمام محل لتصليح الدراجات النارية في بلدة الطيبة في قضاء صور، وأسفر الهجوم، بحسب وزارة الصحة عن سقوط قتيل.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين الى ان المستهدف عنصر في حزب الله، قبل ان يعلن الجيش الاسرائيلي اننا "استهدفنا بغارة جوية قائد المدفعية لحزب الله محمد عدنان منصور في بلدة الطيبة جنوب لبنان".

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية تلة الكنيسة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين بقنابل صوتية.