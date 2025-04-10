المركزية- استهدفت ٣ غارات إسرائيلية شنتها مسيرة بعد ظهر اليوم، حفارة في عيتا الشعب.

وبعد قصف ثلاث منازل بالأمس في بلدة ياطر، قضاء صور، أفادت معلومات بأن الجيش الاسرائيلي طلب عبر لجنة الاشراف التزام الجيش واليونيفيل مراكزهم في عيتا الشعب وهو ما فُهم كتمهيدٍ لاعتداء ممكنٍ من قبله كما حصل يوم أمس في ياطر قبل قصفها وابلغ الأهالي لتوخي الحذر.

قوات "االيونيفل" أبلغت بدورها المعنيين في بلدة عيتا الشعب بتهديد إسرائيلي بضرب هدف في البلدة من دون تحديده، وقد تم إبلاغ المتواجدين فيها لأخذ الحيطة والحذر.

تزامناً، وردت رسائل نصية واتّصالات تبيّن أنّ مصدرها أفريقيا، إلى سكان منطقة السموقة في بلدة جبشيت لجهة بلدة عبا، في قضاء النبطية، تُنذر السكان بإخلاء منازلهم.

وجاء في التهديد: "إلى المتواجدي في حي السموقة، حزب الله يستعمل بيوتكم لتخزين الذخيرة والصواريخ، لسلامتكم يُرجى الإخلاء فوراً... آخر إنذار".

وعلى الرغم من الشكوك حول صحة التهديد، إلّا أنّ هذه الرسائل تسبّبت بحالات هلع بين السكان.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، استهدفت القوات الإسرائيلية المتمركزة في قرية الغجر سيارة عند أطراف الوزاني بالرصاص من دون وقوع إصابات.

وقرابة الخامسة والنصف من عصر اليوم، أغارت مسيّرة اسرائيلية على حفارة ثانية في عيتا الشعب.

توضيح: في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تينتي في بيان "إن التقارير التي تحدثت عن قيام قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل بابلاغ الجيش اللبناني والطلب إلى الأهالي في عيتا الشعب وقرى أخرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة".

واضاف تينتي: "هذا وتواصل اليونيفيل العمل دعما للقوات المسلحة اللبنانية أثناء إعادة انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان".

عن موقع الكتائب