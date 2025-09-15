تم العثور على طفلة مرمية أثناء قيام عمال رفع النفايات بجرف مكب في المريجة بواسطة آلية "بوب كات"!

وفي التفاصيل، أثناء قيام عمال رفع النفايات التابعين لشركة "سيتي بلو" بجرف مكب الكنفاني في منطقة المريجة بآلية بوب كات تفاجأ أحد العمال بوجود طفلة صغيرة مرمية وهذه صورتها.

وبحسب المعلومات الأولية، تبيّن أن والد الطفلة مصري الجنسية ووالدتها سورية، وهما مرتبطان بعقد زواج شرعي لدى شيخ، إلا أن الأب لم يعترف بالطفلة. وتشير المعطيات إلى أنّ شبانًا عثروا عليها في وقت سابق وأعادوها، قبل أن يُقدم الوالد، الذي يعمل في جمع النفايات من المنازل، على رميها داخل المكب.

وقد أوقفت القوى الأمنية الوالد والوالدة في مخفر المريجة، فيما بوشرت التحقيقات لكشف الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.