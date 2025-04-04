المركزية - عثر أحد أبناء بلدة كفركلا الحدودية على منشورات ملصقة على بقايا جدار منزله المدمر، تحمل تحذيرات تهدده.

وتناولت المناشير، التي وُجدت على جدران بعض المنازل المتضررة، استهداف المنازل نتيجة استخدامها من قبل حزب الله، حيث تضمنت رسائل تدعو أصحابها إلى عدم السماح لأفراد الحزب بالعودة إلى منازلهم أو المنطقة بشكل عام.

وجاء في أحد النصوص المكتوبة على المنشور: "تم استهداف منزلك بسبب استغلاله كمنشأة لصالح حزب الله. حزب الله يعرض حياتك وحياة عائلتك للخطر. الخيار بيدك، فلا تسمع لعناصر الحزب بالعودة أبداً وعلى الإطلاق، لا لبيتك، ولا للمنطقة عامة، حتى لا تتعرضون للخطر. لا تجعل عائلتك وأهلك وجيرانك يدفعون الثمن غالياً. وأعذر من أنذر".