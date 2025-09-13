كشفت السلطات الأميركية هوية المتهم بقتل الناشط المعروف تشارلي كيرك، ونشرت له صورا واضحة، في جريمة أحدثت ضجة سياسية بالولايات المتحدة.



والمتهم الذي ألقي القبض عليه الجمعة هو تايلر روبنسون، وهو "طالب متفوق" عمره 22 عاما، من ضاحية صغيرة في ولاية يوتا.



ولم يكن لروبنسون أي انتماء حزبي ولم يصوت في آخر دورتين انتخابيتين، وفقا لسجلات الناخبين.



لكن أحد أفراد عائلته أخبر المحققين أنه "أصبح أكثر ميلا للسياسة في السنوات الأخيرة"، وانتقده بشدة، وفقا لما ذكره حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس.



نشأ روبنسون في مدينة واشنطن بولاية يوتا، وحصل على منحة دراسية للالتحاق بجامعة الولاية، وفقا للسجلات العامة ومنصات التواصل الاجتماعي.



وفي مقطع فيديو نشرته والدته على فيسبوك عام 2021، ظهر روبنسون وهو يقرأ رسالة حول منحة الإقامة الرئاسية التي حصل عليها في الجامعة.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الجمعة إن المشتبه به في عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل كيرك في إحدى جامعات ولاية يوتا، أُلقي القبض عليه.



وأنهى الإعلان مطاردة مكثفة أعقبت ما وصفه ترامب بأنه "اغتيال شنيع".



وظل قاتل كيرك هاربا من الشرطة وعناصر الأمن الاتحادي لأكثر من 24 ساعة، عقب واقعة إطلاق النار، الأربعاء، حين أطلق قناص رصاصة واحدة قتلت كيرك، الحليف المقرب لترامب الداعم لإسرائيلي، خلال ظهوره في جامعة يوتا فالي.



وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "أعتقد أننا ألقينا القبض عليه"، مضيفا أن شخصا يعرف المشتبه به سلمه للشرطة.



وأوضح: "أعتقد، وبدرجة عالية من اليقين، أننا نحتجزه".



وقال مصدر مطلع على التحقيق إن المشتبه به محتجز لدى جهات إنفاذ القانون في ولاية يوتا.



وفي وقت سابق، قال محققون أميركيون إنهم عثروا على بندقية مزودة بمغلاق يعتقد أنها استخدمت في قتل كيرك، ونشروا صورا لشخص يعتقد أنه المنفذ.



وعمم مكتب التحقيقات الاتحادي صورا منخفضة الدقة، يبدو أنها ملتقطة من كاميرات أمنية، تظهر شخصا يرتدي قميصا أسود ونظارات شمسية سوداء وقبعة داكنة.



ونشرت جهات إنفاذ القانون مقطع فيديو يظهر المشتبه به وهو يجري فوق سطح مبنى ثم يهبط إلى الأرض.



وقال ترامب إن المشتبه به تم التعرف عليه من قبل أشخاص مقربين منه، وأشار إلى أن والد المشتبه به قاده إلى مركز للشرطة وسلمه لهم.



وكان كيرك، وهو مؤلف ومقدم بودكاست، حليفا وثيقا لترامب، وساعد في حشد الدعم للحزب الجمهوري بين الناخبين الأصغر سنا.



وكان أيضا الشريك المؤسس ورئيس مجموعة الطلاب المحافظة "ترنينغ بوينت يو إس إيه"، وظهر في جامعة يوتا فالي يوم الأربعاء ضمن جولة مخطط لها تضم 15 فعالية في جامعات أميركية.



وأثار مقتله موجة غضب وتنديدا بالعنف السياسي من الديمقراطيين والجمهوريين وحكومات أجنبية.