Oct 24, 2025 5:54 PMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

بالصورة: صاروخ داخل سيارة في البوشرية!

عثر على صاروخ قديم داخل سيارة من نوع "فان" في منطقة البوشرية السكنية بالقرب من مدرسة الأخطل الصغير.

 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o