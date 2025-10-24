آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Oct 24, 2025 5:54 PM
عدل وأمن
بالصورة: صاروخ داخل سيارة في البوشرية!
عثر على صاروخ قديم داخل سيارة من نوع "فان" في منطقة البوشرية السكنية بالقرب من مدرسة الأخطل الصغير.
إخترنا لك
غارة على سيارة في حاروف.. وتحليق إسرائيلي مكثف فوق لبنان
2025-10-25 10:44:00
عدل وأمن
اغتصب ابنة الـ 15 عاما.. فأوقف في جبل البداوي
2025-10-25 10:23:04
عدل وأمن
مداهمة للجيش تتخللها اشتباكات في الكفاءات
2025-10-25 09:58:19
عدل وأمن
آخر الأخبار
عز الدين: المقاومة تشكل عقبة أمام مشروع أميركا ومهما حاولوا لن يصلوا إلى أهدافهم
فيصل الصايغ: سنصوّت لصالح اقتراع المغتربين لـ128 نائباً في حال طُرِح الموضوع للتصويت عليه وإذا لم يُعدَّل القانون فسنكون أمام تعطيل الانتخابات
باسيل من البترون: الحكومة بقراراتها تشجع السوريين على المجيء إلى لبنان
"التيار الوطني" عن نتائج انتخابات جامعة القديس يوسف: لافتة ومشرفة
تحليق مسيرة على علو "منخفض جداً" في أجواء الحوش - صور
حزب الخضر طالب بوقف الأشغال في محيط مغارة الفقمة
الاقتصاد العالمي تحت رحمة ترامب
مسيرة فوق عدلون وأنصارية
وزارة الصحة في غزة: 93 شهيدًا و324 مصابًا وانتشال جثامين 464 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول
هوبس يواجه الحكمة والفيبا ترفع الحظر عن النادي الأخضر
مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة: غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة حاروف قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح.
فتح: يجب أن تكون لجنة إدارة غزة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين
دوليات
تقرير.. البيت الأبيض يضغط لإلغاء عقوبات سوريا "الأشد قسوة"
صحة
كيف يؤثر الرمان على صحة قلبك وذاكرتك وبشرتك؟
منطقة الكورة في "القوات" تنظم يوماً طبّياً مجانياً بالتعاون مع عيادات الأرز الطبية
"نحو غرفة عمليات صديقة للبيئة" في أوتيل ديو
حيدر يدفع إلى تعزيز اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل
7 أعراض لا تتجاهلها.. فقد تشير إلى الإصابة بسرطان الدماغ!
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
آخر الأخبار
3:14 PM
عز الدين: المقاومة تشكل عقبة أمام مشروع أميركا ومهما حاولوا لن يصلوا إلى أهدافهم
3:09 PM
فيصل الصايغ: سنصوّت لصالح اقتراع المغتربين لـ128 نائباً في حال طُرِح الموضوع للتصويت عليه وإذا لم يُعدَّل القانون فسنكون أمام تعطيل الانتخابات
3:06 PM
باسيل من البترون: الحكومة بقراراتها تشجع السوريين على المجيء إلى لبنان
3:04 PM
"التيار الوطني" عن نتائج انتخابات جامعة القديس يوسف: لافتة ومشرفة
2:58 PM
تحليق مسيرة على علو "منخفض جداً" في أجواء الحوش - صور
2:57 PM
حزب الخضر طالب بوقف الأشغال في محيط مغارة الفقمة
2:55 PM
الاقتصاد العالمي تحت رحمة ترامب
2:48 PM
مسيرة فوق عدلون وأنصارية
2:42 PM
وزارة الصحة في غزة: 93 شهيدًا و324 مصابًا وانتشال جثامين 464 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول
2:41 PM
هوبس يواجه الحكمة والفيبا ترفع الحظر عن النادي الأخضر
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
3:06 PM
باسيل من البترون: الحكومة بقراراتها تشجع ا...
أخبار محلية
1:44 PM
بري تابع مع جابر شؤونا مالية وتشريعية
أخبار محلية
12:18 PM
لقاء بين سلام وقداسة البابا... "وحدة لبنان...
أخبار محلية
12:10 PM
الأب الهاشم: البابا ملمّ جدًا بالواقع اللب...
أخبار محلية
11:29 AM
هاشم: خط بعبدا – عين التينة سالك ومن حقّ ل...
أخبار محلية
11:13 AM
فيصل الصايغ: الوضع لا يطمئن وموضوع حصر الس...
عدل وأمن
10:44 AM
غارة على سيارة في حاروف.. وتحليق إسرائيلي ...
خاص
11:19 AM
ازدواجية في خطاب الحزب.. وجملة أسئلة من من...
خاص
11:10 AM
الاقتصاد والقطاع المصرفي مجمّدان... بانتظا...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o