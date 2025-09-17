صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة شخص مجهول الهويّة أقدم بتاريخ 02-06-2025 على الدّخول إلى سوبرماركت في بلدة تعلبايا، وسرق من داخلها أموالًا وبضائع قُدِّرت قيمتها بـ5،000 دولار أميركي.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين تعرّفوا إليه، أو يعرفون شيئًا عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمفرزة زحلة القضائيّة على أحد الرَّقمين: 807063-08 – 806523-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا بأنّ كل من يساهم في إعطاء أيّ معلومة يبقى اسمه طيّ الكِتمان، وفقًا للقانون.