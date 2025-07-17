Jul 17, 2025 2:43 PMClock
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بالصورة: انتشال 5 جثث من محطّة تكرير

علم موقع mtv أنّ الإنقاذ البحري في الدفاع المدني يعمل على انتشال 5 جثث من محطّة تكرير في خلدة.

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