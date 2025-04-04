أصدر مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، برقية ألغى بموجبها فصل بعض الضباط من مراكزهم السابقة وفصلهم الى مراكز جديدة فيما وضع البعض بالتصرف.

وفيما يلي أسماء الضباط ومراكزهم الجديدة:

العميد ركن جهاد صليبا (الديوان بتصرف اللواء المدير العام)

العميد سامي عثمان – (الديوان / بتصرف اللواء المدير العام)

العميد طوني الياس صليبا – (الديوان / بتصرف اللواء المدير العام)

العميد بيار شحود – (قائد فوج الطوارئ)

العميد طلال أبو يونس – (الديوان / بتصرف اللواء المدير العام)

العميد سهيل أبو ضاهر – (الديوان / بتصرف اللواء المدير العام)

العميد ركن محمود بلطجي – (الديوان / بتصرف اللواء المدير العام)

العميد محمد علي دياب العرب – (الديوان / بتصرف اللواء المدير العام)

العميد نبيل بو حمدان (الديوان / بتصرف اللواء المدير العام)

العميد عماد بيضون (الديوان / بتصرف اللواء المدير العام)

العقيد المعلوماتي ربيع يوسف شحادة – (مساعد رئيس مصلحة الإتصالات)

العقيد باسل نصر – (رئيس فرع الخدمة والعمليات في قيادة وحدة شرطة بيروت)

العقيد فؤاد رمضان – (قائد سرية سير بيروت)

العقيد ميلاد نقولا الخوري – (رئيس فرع الانتربول في قيادة وحدة الشرطة القضائية)

العقيد إبراهيم حنين – (رئيس مصلحة الآليات)

العقيد شربل ساسين – (رئيس فرع الخدمة والعمليات في قيادة وحدة القوى السيارة)

العقيد بلال عمر – (آمر مفرزة بيروت القضائية).

المقدم محمود قاسم – (الديوان / بتصرف اللواء المدير العام)

المقدم نور شعبان – (رئيس فرع التدريب في قيادة وحدة شرطة بيروت)

المقدم شربل طوق – (قائد الفوج السيار الأول)

المقدم عمر الشريف – (شعبة المعلومات)

المقدم مصطفى كموني – (قائد سرية بيروت الإقليمية الثالثة)

المقدم يوسف شاتيلا – (رئيس فرع الإدارة في قيادة وحدة شرطة بيروت)

المقدم تمام القصار – (رئيس غرفة عمليات شرطة بيروت)

المقدم علي حمود – (رئيس فرع العديد في قيادة وحدة شرطة بيروت)

الرائد إداري سعد أبو شقرا – (سرية المواكبة في فوج أمن السفارات)

الرائد رامي شقير – (شعبة المعلومات)

الرائد عامر البرجاوي – (آمر مفرزة إستقصاء بيروت)

الرائد جورج المر – (سرية وزارة الداخلية والبلديات)

الرائد حسن التيناوي – (آمر مفرزة سير بيروت الأولى)

النقيب أنطوني سعيد- (مفرزة إستقصاء بيروت)

النقيب محمد حمود – (الديوان / بتصرف وزير الداخلية والبلديات)

النقيب بحري أنس صالح – (شعبة المعلومات)

النقيب حسام كنجي – (آمر مفرزة سير إميون)

النقيب إداري فرنكو اليحشوشي – (شعبة الإتصال الدولي)

النقيب وليد رمضان – (شعبة المعلومات)

النقيب سيرج حداد – (سرية وزارة الداخلية والبلديات)

الملازم أول فراس عبد الله – (سرية حرس رئاسة الحكومة)

الملازم أول عبد اللطيف صادق – (سرية حرس رئاسة الحكومة).