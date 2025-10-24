أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قرارًا بإجراء تشكيلات جديدة شملت نقل وتعيين 12 ضابطًا في مراكز مختلفة. وفي ما يلي الأسماء والمراكز الجديدة:
1. العميد جورج غزالي: الديوان – بتصرّف المدير العام.
2. الرائد لاري الحج: رئيس جهاز المطعم في معهد عربون.
3. الرائد غسان الحاج حسن: رئيس المكتب الفني في مصلحة الآليات.
4. الرائد سامر حنين: آمر فصيلة بيت الدين.
5. الرائد علي الحجار: شعبة المعلومات.
6. الرائد علي إبراهيم: آمر مفرزة طوارئ الضاحية.
7. النقيب نيكولا الحايك: آمر فصيلة جزين.
8. النقيب الياس نصر: مفرزة سير الجديدة.
9. النقيب شربل أبو ضاهر: رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الجنوب.
10. النقيب إلياس عبد النور: قسم التدريب في قيادة معهد قوى الأمن الداخلي.
11. النقيب مجدي كنعان: سرية السجون المركزية – مركز الوروار لتأهيل الأحداث.
12. الملازم أول رامي عبد الصمد: فصيلة بعبدا، ويشارك في مناوبة الإشراف على نظارة قصر عدل بعبدا.