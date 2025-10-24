أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قرارًا بإجراء تشكيلات جديدة شملت نقل وتعيين 12 ضابطًا في مراكز مختلفة. وفي ما يلي الأسماء والمراكز الجديدة:

1. العميد جورج غزالي: الديوان – بتصرّف المدير العام.

2. الرائد لاري الحج: رئيس جهاز المطعم في معهد عربون.

3. الرائد غسان الحاج حسن: رئيس المكتب الفني في مصلحة الآليات.

4. الرائد سامر حنين: آمر فصيلة بيت الدين.

5. الرائد علي الحجار: شعبة المعلومات.

6. الرائد علي إبراهيم: آمر مفرزة طوارئ الضاحية.

7. النقيب نيكولا الحايك: آمر فصيلة جزين.

8. النقيب الياس نصر: مفرزة سير الجديدة.

9. النقيب شربل أبو ضاهر: رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الجنوب.

10. النقيب إلياس عبد النور: قسم التدريب في قيادة معهد قوى الأمن الداخلي.

11. النقيب مجدي كنعان: سرية السجون المركزية – مركز الوروار لتأهيل الأحداث.

12. الملازم أول رامي عبد الصمد: فصيلة بعبدا، ويشارك في مناوبة الإشراف على نظارة قصر عدل بعبدا.