Oct 24, 2025 9:34 PMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

بالأسماء... تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قرارًا بإجراء تشكيلات جديدة شملت نقل وتعيين 12 ضابطًا في مراكز مختلفة. وفي ما يلي الأسماء والمراكز الجديدة:

1. العميد جورج غزالي: الديوان – بتصرّف المدير العام.
2. الرائد لاري الحج: رئيس جهاز المطعم في معهد عربون.
3. الرائد غسان الحاج حسن: رئيس المكتب الفني في مصلحة الآليات.
4. الرائد سامر حنين: آمر فصيلة بيت الدين.
5. الرائد علي الحجار: شعبة المعلومات.
6. الرائد علي إبراهيم: آمر مفرزة طوارئ الضاحية.
7. النقيب نيكولا الحايك: آمر فصيلة جزين.
8. النقيب الياس نصر: مفرزة سير الجديدة.
9. النقيب شربل أبو ضاهر: رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الجنوب.
10. النقيب إلياس عبد النور: قسم التدريب في قيادة معهد قوى الأمن الداخلي.
11. النقيب مجدي كنعان: سرية السجون المركزية – مركز الوروار لتأهيل الأحداث.
12. الملازم أول رامي عبد الصمد: فصيلة بعبدا، ويشارك في مناوبة الإشراف على نظارة قصر عدل بعبدا.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o