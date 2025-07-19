حضّت باريس، الأطراف كافة على احترام وقف النار الذي أعلنته السلطات السورية في السويداء، حيث تتواصل الاشتباكات بين مقاتلين دروز وآخرين من عشائر البدو المحسوبين على السلطة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "فرنسا ترحب بإعلان وقف لإطلاق النار في منطقة السويداء. وهي تحضّ الأطراف كافة على احترام كامل له والإحجام عن أيّ فعل أحادي. لا بدّ من أن تتوقّف المعارك وأعمال العنف على الفور"، مطالبا في الوقت نفسه بإعادة فتح "ممر إنساني".

وأضاف: "تذكّر فرنسا أيضا بأهمية التزام السلطات الانتقالية إجراء تحقيق في الانتهاكات غير المقبولة المرتكبة بحق المدنيين، والتي يجب تحديد المسؤولين عنها وتقديمهم إلى القضاء بسرعة".