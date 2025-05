المركزية- يوقع خبير الطاقة الدولي رودي بارودي كتابه الجديد غداً الأربعاء 23 نيسان الجاري في جامعة "سيدة اللويزة" - ذوق مصبح، بعنوان:



“Settling Maritime Boundaries in the Eastern Mediterranean: Who Will Be Next?”



"تسوية الحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط: من سيكون التالي؟".



يأتي توقيع الكتاب في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات كبيرة وتاريخية على الصعيد كافة، وتتحرك عمليات الاستكشافات البحرية مع ما يتطلب ذلك من ترسيم للحدود البحرية المتنازع عليها.