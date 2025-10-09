أشار رئيس بلدية الجديدة – البوشرية – السد أوغوست باخوس إلى أن الخلية رقم 8 المنوي استخدامها لتوسعة المطمر يعود استثمارُها للبلدية واستخدامها لرمي النفايات أمرٌ مرفوض وهذا ما أبلغناه لمجلس الوزراء، مضيفًا:" مطمر الجديدة أصبح ملفًا تهجيريًّا، لذلك نرفض أي توسعة ولكنّنا مدركون أن لا حلول في الوقت القريب ولكنّنا نستطيع كبلدية تقديم حلول مستدامة".

باخوس وفي حديث ضمن برنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان 100.5 وشاشة VDL24، أوضح أنّه " في حال كان لا بُدّ من استخدام هذه الخلية الإضافية، نحن كبلدية لدينا حقوق ومطالبات وتعويضات على مجلس الوزراء تلبيتها، سنناقشها اليوم داخل الجلسة، وفي حال تمّ تطوير هذا المطمر عليه أن يكون مرحليًا لحين إنشاء معمل للبلدية يتّسع لمعالجة 300 طن من النفايات".

وأكد أن البلدية ملتزمة بإنشاء معمل لمعالجة النفايات خلال سنة ونصف، وفي حال لم يستجب مجلس الوزراء لمطالب بلدية الجديدة سنعود ونغرق في النفايات، والفرز من المصدر يُخفف كثيرًا من العبء ونعمل على التوعية بدءًا من المنازل".

بو ضومط: من جهته، رأى رئيس مصلحة البيئة في حزب الكتائب شربل بو ضومط أن أزمة النفايات اليوم سببها أن الدولة اللبنانية رهينة لدى رامكو وهي تحت رحمتها الى جانب بلوغ المطامر قدرتها الاستيعابية، مضيفًا:" العتب الكبير اليوم هو على الدولة فمنذ العام 2015 لم تقر أي خطة لمعالجة النفايات، وهناك عتب آخر يقع على المواطن الذي لا يفرز النفايات أيضًا".

وتابع: "مجلس الوزراء سيجتمع اليوم لمناقشة الملف وهناك حديث عن اعادة فتح مطمريّ الناعمة والكوستابرافا".

وأشار الى أن الحل لمشكلة النفايات هو بيد كل البلديات فبلدية الجديدة ليست مسؤولة عن نفايات كسروان وبيروت.