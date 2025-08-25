المركزية- تُعقد جولة جديدة من المحادثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث غداً الثلثاء في جنيف. وأفادت وكالة "مهر" للأنباء أنّ الجولة ستُعقد غداً على مستوى نواب وزراء الخارجية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) إلى جانب الاتحاد الأوروبي في جنيف.

وفي هذه الجولة، كما في الاجتماعات السابقة، سيرأس الوفد الإيراني مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، وسيحضر ممثلو الدول الأوروبية الثلاث أيضاً على مستوى المديرين السياسيين في وزارة الخارجية، وسيمثل الاتحاد الأوروبي نائب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت مهر إلى أنّه "بعد محادثة هاتفية يوم الجمعة الماضي بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظرائه الأوروبيين ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اتفق الجانبان على عقد الاجتماع في جنيف يوم الثلثاء".

تجري هذه المحادثات على مسافة ايام من انتهاء المهلة الزمنية التي كانت الدول الثلاث اعطتها لايران، للعودة الى الانضباط النووي والحوار السياسي مع واشنطن، نهاية آب الجاري، وإلا فعلت آلية الزناد ضدها، اي انها ستعيد فرض عقوبات وقيود عليها .

بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية" فإن طهران ترى هذا السلوك جائرا وغير قانوني، وتعتبر انه وفي ظل عدم تقيّد الأطراف الأوروبية بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فإنّ تحركها لتفعيل هذه الآلية باطل من الأساس.. لكن رغم ذلك، هي وافقت على التفاوض من جديد مع الأوروبيين غدا، اي انها تنازلت وسايرتهم، بينما ترفض حتى الساعة، التنازل للأميركيين والجلوس معهم مجددا.

هذه الوضعية، اي عض ايران على جرحها واضطرارها الى التحاور مع من يهددون بفرض عقوبات عليها، تدل وفق المصادر، على ان طهران محشورة وتدرك انها لا تستطيع تحمل العصي من كل حدب وصوب، ولا العقوبات والعزلة الشاملة. من هنا، لا تريد كسر الجرة مع الأوروبيين وستحاول استرضاءهم اقله بوعود لفظية، لعلهم يرجئون آلية الزناد فتشتري وقت مناورة اضافيا.

لكن في جنيف غدا، ستتم مطالبتها مجددا بخفض سقفها العسكري والنووي والسياسي، والا لا بديل من العودة الى سياسة شد الطوق اكثر. فما الذي سيصدر عن الاجتماع المرتقب؟ هل تقنع طهران الاوروبيين ام يبقى هؤلاء على قرار تفعيل آلية الزناد اواخر آب اذا لم تكن طهران صادقة في الارتداع على الصعد كافة؟