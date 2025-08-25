المركزية- بزخم ملحوظ انطلق اسبوع الاستحقاقات اللبنانية وسط مؤشرات ايجابية احاطت بها. فالأجواء المُخيمة على حراك الموفدين الاميركيين توم براك ومورغان اورتاغوس (التي وصلت بعد الظهر الى لبنان) لا تبدو سيئة، لا بل تشي بالأمل في ضوء موقف اسرائيلي جيد يشير الى اتخاذ تل ابيب خطوات متبادلة اذا اتخذت القوات الامنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله، بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وجلسة التصويت على التجديد لقوات اليونيفيل التي افيد انها ارجئت ستعقد في موعدها اليوم بحسب المعلومات، يعززها الموقف الاسرائيلي الايجابي.

اما الوقفة الإحتجاجية التي دعا اليها الثنائي الشيعي في رياض الصلح بعد غد الاربعاء احتجاجاً على قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة والتي شكلت موضع قلق خشية الصدام في الشارع، فنجحت الاتصالات في ارجائها من دون تحديد موعد جديد.

استعداد اسرائيلي: عشية مشاورات مفصلية يجريها الموفدان الاميركيان في بيروت غدا حيث يحملان رد الحكومة الاسرائيلية على الورقة اللبنانية، صدر بيان يمكن وصفه بـ"الايجابي" بنيامين نتنياهو في هذا الخصوص. فقد اوضح المكتب "أنّ قرار لبنان بشأن حصر السلاح فرصة لاستعادة سيادته وبناء مؤسساته" وأشار الى أنّ إسرائيل تقدّر خطوات لبنان بشأن حصر السلاح، لافتا الى ان إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله، فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وشدد البيان على أنّ قرار لبنان بشأن حصر السلاح فرصة لاستعادة سيادته وبناء مؤسساته. وأكّد أّنه حان الوقت للعمل مع لبنان بروح من التعاون بهدف نزع سلاح حزب الله. وقال "إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله والعمل معاً نحو مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للبلدين." وأوضح أنّ إسرائيل ستُقلّص تدريجيّاً وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان، إذا اتخذ الجيش اللبناني خطوات لنزع سلاح حزب الله مشيرًا الى أنّ قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله حتى نهاية 2025 جوهري... وبعد إشادة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالخطوة التي إتخذتها الحكومة اللبنانية، أعادت اورتاغوس نشر البيان معلقةً "بإشارة شكر".

الحرس والخطة: وسط هذه الاجواء، وبينما اتجهت الانظار الى كلمة الامين العام لحزب الله الرابعة عصراً، أكد مسؤول التنسيق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أن خطة نزع سلاح "حزب الله" هي "مؤامرة أميركية – إسرائيلية"، مشددًا على أن "الشعب اللبناني وحزب الله لن يقبلا بأي حال بهذه الخطة". وقال المسؤول إن "خطة نزع سلاح الحزب لن تنجح أبدا، لأنها تتعارض مع إرادة اللبنانيين وحقهم المشروع في المقاومة".

تحرك شعبي وارجاء: الى ذلك، وبعدما دعا المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" ووحدة النقابات والعمال المركزية في "حزب الله" في بيان صباحاً "عمال لبنان ومنتجيه ونقابييه الشرفاء، إلى التجمع في الخامسة والنصف من بعد ظهر بعد غد الأربعاء في ساحة رياض الصلح"،احتجاجاً على قرار حصرية السلاح، عدل عن دعوته بعد الظهر، وقال في بيان، "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتلبيةً لتمنيات المرجعيات الوطنية الحريصة على وحدة الموقف وصون الاستقرار، وإفساحاً في المجال أمام حوارٍ معمّقٍ وبنّاءٍ حول القضايا المصيرية التي تواجه وطننا. يعلن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الأربعاء 27 آب 2025. إن هذا القرار، الذي ينبع من إدراكٍ عميقٍ لمقتضيات الحكمة والشجاعة، يهدف إلى تحصين الموقف الرسمي، وتثبيت السلم الأهلي، وقطع الطريق على أي محاولة لزعزعة الاستقرار.نؤكد أن قضيتنا لم تتأجل، وأن عزمنا على الدفاع عن سيادة لبنان وكرامته ومقاومته وسلاحها لم يلن، وستبقى صرختنا الوطنية حاضرةً كلما اقتضت الضرورة ذلك".

اتصالات بري: وفي السياق، اكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"المركزية" ان اتصالات جرت بين كبار المعنيين شكل الرئيس نبيه بري لولبها افضت الى ارجاء الوقفة الاحتجاجية، خصوصا ان معلومات سرت ان شارعاً مقابلاً يستعد للتحرك، إن حاول شارع الثنائي التهجم على قياداته ورموزه.

سلام – الكونغرس: في الاثناء، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي عضو الكونغرس الأميركي النائب دارين لحود، يرافقه عضو الكونغرس النائب ستيف كوهن، ووفد مرافق. ونوّه لحود بما قامت به الحكومة اللبنانية حتى الآن من إجراءات لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، بالإضافة إلى الإصلاحات القضائية والمالية الجارية، معتبراً أنّ هذه الخطوات تسهم في استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. وأكد أنّ الجيش اللبناني يقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار، مشدداً على سعيه المتواصل داخل الكونغرس الأميركي لضمان استمرار دعم الجيش. كما جرى التطرّق إلى أهمية تجديد ولاية قوات اليونيفيل في هذه المرحلة لمساندة الجيش اللبناني على تعزيز انتشاره في الجنوب. بدوره، شدّد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة احترام إسرائيل لسيادة لبنان وانسحابها من الأراضي التي ما زالت تحتلها، بما يمكّن الجيش من استكمال انتشاره في الجنوب، ووقف أعمالها العدائية والإفراج عن الأسرى، تمهيداً لبدء مسار إعادة الإعمار والتعافي. كما أكّد أنّ الجيش اللبناني هو جيش لكل اللبنانيين، وأن دعمه وتزويده بالقدرات اللازمة يشكّلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار.

توقيع القرض: واستقبل وزير المالية ياسين جابر، ايضا وفد الكونغرس، علما ان سيتم غدا توقيع قرض البنك الدولي المخصص لاعادة الاعمار بين وزير المالية والمدير الاقليمي للبنك جان كريستوف كاريه.

التصويت اليوم: على صعيد آخر، وفي وقت كانت أفادت معلومات بأنّ مجلس الأمن الدولي سيُرجئ التصويت على مشروع قرار بشأن تمديد ولاية قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، إلى 29 آب الجاري، ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ مجلس الأمن سيُصوّت على مشروع القرار اليوم الاثنين. ويتضمّن مشروع القرار تسوية فرنسية تنص على تمديد مهمة قوة "اليونيفيل" التي نُشرت عام 1978 بين إسرائيل ولبنان، لمدة عام إضافي بينما تستعد للانسحاب. وفي أحدث مسوّدة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، يُشير مجلس الأمن إلى "نيته العمل على انسحاب لليونيفيل بهدف جعل الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان".

القرارا سينفذ: في المواقف، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "مع استعادة الدولة قرارها العسكري والأمني، بات ممكنا مواجهة الفساد المستشري والمتمدِّد كالسرطان، بعدما أثبتت التجربة أن مكافحة الفساد مستحيلة في ظل تعطيل قرار الدولة بفعل التحالف بين السلاح غير الشرعي والفاسدين. ومع الانتهاء من المرحلة الأولى، بات في الإمكان انطلاق المرحلة الواعدة الثانية للتخلُّص من الفساد ومن يغطّيه." وأوضح أن الدولة بدأت تبسط سلطتها على المخيمات في خطوة كانت قوى الممانعة تحول دونها، وستواصل بالتوازي عملها على باقي المسارات. وعلى الجميع ان يعتاد على أن أي قرار تتخِّذه الحكومة سيُنفّذ، لأن مرحلة الدولة الصوَرية انتهت. وبالتالي، فإن أي سلاح غير شرعي يجب ان يسلّم للجيش كي تعود الدولة طبيعية وقادرة على ممارسة مسؤولياتها كما يجب، ما يبعث الاطمئنان في نفوس اللبنانيين عموما، والشابات والشباب خصوصا، إلى انه أصبح في إمكانهم التخطيط لمستقبلهم في لبنان وليس في خارجه.

استعادة الثقة: من جهته، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان علينا "ان نعزز الاهتمام العربي والدولي بلبنان بخطوات استعادة الثقة بدولته". ورأى "ان مجلس الوزراء هو منصة لتبادل الرأي واتخاذ القرارات بعد النقاش وهذا ما يحصل"، داعيا "الى الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية باتجاه حزب لبنان والطائفة اللبنانية والتفيؤ بعلمنا الواحد". موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله وفد جمعية "إرادة" برئاسة لؤي ملص.

الموقوفون الاسلاميون: الى ذلك، وعشية زيارة وفد سوري الى بيروت الخميس، استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الهيئة الإدارية الجديدة لـ"هيئة علماء المسلمين" برئاسة الشيخ أحمد العمري الذي قال بعد اللقاء ان البحث تم في "ملف الساحة اللبنانية وما تعانيه من اضطرابات وقلاقل ومظلوميات كبيرة تقع على ساحتنا، ونعتقد أنه في ظل العهد الجديد لا يمكن أن ينعم لبنان بالاستقرار والأمن والأمان إلا بوجود عدالة اجتماعية وعدالة صحيحة، لا عدالة انتقائية ولا عدالة استنسابية، بالتالي ملف الموقوفين والمظلومين الإسلاميين أعتقد أنه بات له أن يغلق تماما، ينبغي أن يغلق ملف المظلومين الإسلاميين سواء اللبنانيين أو السوريين، هذا لخير البلد، والا فإننا سنجد انفسنا وسنجد أن لبنان قد تزيد فيه مسائل التوترات الأمنية وغيرها. من هنا نرفع صوتنا عاليا باسم وفد هيئة علماء المسلمين إلى إغلاق الملف تماما، والإفراج عن كل الموقوفين السوريين واللبنانيين".

متورط بجريمة باسكال سليمان: على خط آخر، صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتوقيف مطلوبين من بينهم المواطن (ب.ج.) بتاريخ 14 /8 /2025، وبعد التوسع في التحقيق مع الموقوف من قبل مديرية المخابرات بالتزامن مع عمليات استعلام وتقصٍّ ومراقبة، تَبين أنه أحد المتورطين في جريمة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان وخطفه بتاريخ 7 /4 /2024 في بلدة حاقل - جبيل وقتله لاحقًا، كما أنه أحد أخطر المطلوبين لارتكابه جرائم مختلفة أبرزها: تأليف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها إلى داخل الأراضي السورية. تأليف عصابة خطف لبنانيين وأجانب مقابل فدية مالية. الاتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة وتنظيم مستندات مزورة لأفراد عصابته.