ذكرت تقارير صحفية أن انفجارا كبيرا هز، جنوب العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأحد، تسبب بسقوط ضحايا، إلى جانب أضرار مادية.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، قُتل شخص وأصيب اثنان آخران في انفجار سيارة هزّ منطقة سكنية قرب واشنطن، حيث تسبب الانفجار بأضرار في منازل مجاورة.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" عن أحد شهود العيان أن الانفجار الذي وقع في شارع 23 الجنوبي في أرلينغتون بولاية فيرجينيا كان بسبب شاحنة مرسيدس بنز سبرينتر سوداء اللون .

وقالت السلطات المحلية إن بعض المنازل معرض لخطر الانهيار، بحسب ما نقلت الصحيفة الأمريكية.

وبحسب وسائل إعلام، تم استدعاء قوات الأمن إلى موقع الحادث، التي طوقت المكان ومنعت الاقتراب منه.

ولاحقا افاد مركز إطفاء الحرائق في مقاطعة أرلينغتون (إحدى ضواحي واشنطن) بأن ما حدث اليوم "كان اشتعال النار في سيارة تعمل بالغاز الطبيعي نتيجة لخلل ميكانيكي

وتجري السلطات الأمريكية تحقيقا في سبب الانفجار."

ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الانفجار وأسبابه.

فيما افيد بان الحريق اخمد في المركبة التي اشتعلت في واشنطن والذي تبيّن أنه بسبب عطل في المحرك ولم تكن تحتوي على أية طرود مفخخة.

https://twitter.com/i/status/1939388772376019153