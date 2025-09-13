Sep 13, 2025 7:39 PMClock
دوليات
  • Plus
  • Minus

انفجار في حانة في مدريد يُسفر عن 21 جريحاً بينهم 3 في حالة حرجة

أصيب 21 شخصا، ثلاثة منهم في حالة خطرة، في انفجار دمر حانة في مدريد السبت، وفق ما أعلن الدفاع المدني الإسباني، وبحسب "فرانس برس".

وأفاد الدفاع المدني على موقعه الإلكتروني بأن الإطفائيين يقومون بإزالة الأنقاض في المبنى الواقع في حي فاليكاس، ونشر لقطات لسقف الحانة المنهار جزئيا والطوب المتناثر على الأرض.

دمر الانفجار الأبواب، وتناثرت شظايا الزجاج على الطريق في الخارج. وعالج الدفاع المدني 21 شخصا، موضحا أن ثلاثة منهم في حالة "خطرة" واثنان في حالة "يحتمل أنها خطرة".

وأضاف أنه تم نشر كلاب بوليسية وطائرات مسيّرة لدعم جهود الاستجابة.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o