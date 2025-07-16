ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن اشتباكات جديدة اندلعت، مساء الأربعاء، في السويداء بسوريا، رغم التوصل لوقف لإطلاق النار.

وكانت السلطات السورية قد توصلت مع فصائل درزية في السويداء إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، بعد اشتباكات استمرت أياما أوقعت عدداً من القتلى.

وشنت إسرائيل، مساء الأربعاء، غارات جديدة على سوريا، خاصةً على العاصمة دمشق، بالإضافة لدرعا والسويداء.

وأفادت السلطات السورية بوقوع ضربات إسرائيلية جديدة مساء الأربعاء قرب دمشق. وقال مصدر عسكري في وزارة الداخلية السورية لوكالة الأنباء الفرنسية إن القصف طاول "محيط مطار المزة" حيث هناك "بعض مستودعات الذخيرة". بدورها ذكرت "القناة 11" الإسرائيلية أن القصف طال حي المزة في دمشق.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية رتلاً للأمن العام السوري في السويداء، بحسب مصادر قناتي "العربية" و"الحدث".

كما شن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، غارات جوية جديدة استهدفت محيط طريق درعا الدولي.

من جهتها قالت إسرائيل الأربعاء إنها تعمل "بحس من المسؤولية وفي إطار ضبط النفس" في سوريا، حيث قال رئيس الأركان إيال زامير خلال جولة تفقدية له في هضبة الجولان المحتلة: "يعمل القادة والجنود بحس من المسؤولية وضبط النفس".

وفي وقت سابق من الأربعاء، شنت مقاتلات إسرائيلية غارة على محيط القصر الرئاسي ومقر قيادة الأركان بدمشق، في تصعيد جديد للهجمات التي تستهدف مواقع حساسة في سوريا.

وقبلها، أفادت وكالة "سانا" بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات على دمشق، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين.

وتنفذ إسرائيل منذ أشهر قصفاً متكرراً على سوريا، رغبةً في جعل جنوب غربي البلاد منطقة "منزوعة السلاح" مع تأكديها أيضاً العمل على "حماية الدروز" في سوريا.

والاثنين، دخلت قوات من الجيش السوري السويداء، بعد أن اندلعت مواجهات بأسلحة متوسطة وثقيلة بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية في السويداء.