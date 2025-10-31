المركزية - صدّقت محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان برئاسة القاضية ريتا غنطوس وعضوية المستشارين القاضيين وفاء التيماني وعبد القادر النقوزي، حكم البداية في قضية الطفلة صوفي مشلب بإدانة طبيب الأعصاب للأطفال في مستشفى الروم بجرم الإدلاء بإفادة كاذبة حسب المادة 408/ عقوبات، وردت الاستئناف المقدم من قبل الطبيب.

وتشكل هذه القضية سابقة في قضايا الأخطاء الطبية حيث مُنع الطبيب غسان حميمص من ممارسة مهنة الطب نهائياً في لبنان بعد إدانته بجنحة شائنة وهي شرط أساسي لإذن مزاولة المهنة.

وسيتقدم والد الطفلة فوزي مشلب (الذي وعد سابقاً أن ما قبل صوفي ليس كما بعد صوفي من حيث حماية الجسم الطبي لبعضه البعض لإخفاء المسؤوليات والتغطية عن الأخطاء الطبية) بقرار المحكمة لكل من وزارة الصحة ونقابة الأطباء لسحب إذن مزاولة المهنة من الطبيب المشار اليه.

وقد نجح مشلب بتطبيق وعده لطفلته بأن قضيتها ستشكل مفصلاً في قضايا الأخطاء الطبية، حيث سبق وأُدين كل من نقيب الاطباء السابق ورئيسة لجنة التحقيقات السابقة بالقضية نفسها، والان يصدر أول حكم نهائي في القضية له تبعات كبيرة على الجسم الطبي مما سيشكل رادعاً لأي طبيب تساوره نفسه تزوير الحقائق حمايةً لزملائه أو للمستشفيات في ملفات الأخطاء الطبية.

وقد مثّل مشلب في القضية المحاميين أيمن جزيني وجورج خوري.

