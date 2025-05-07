المركزية- عقدت الجمعية العمومية العادية التي دعا اليها مجلس إدارة جمعية شركات الضمان اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس أسعد ميرزا، وحضور رئيس لجنة الرقابة على شركات الضمان نديم حداد، وممثلي ٣٦ شركة تأمين .

وأبرأت الجمعية العمومية ذمّة مجلس الإدارة للعام 2024 وانتخبت أربعة أعضاء جدداً وهم: لا الفينيقية - ليا اسيوريكس - فيكتوار - مياركو .

وهنّأ رئيس الجمعية والشركات الأعضاء المنتخبين، متمنين لمجلس الادارة الجديد "التوفيق في مهامه بما فيه مصلحة القطاع والمؤمَّنين على حد سواء ".

كما عقدت المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي برئاسة رئيسها عبده خوري بالتزامن مع الجمعية العمومية للجمعية جمعيتها العمومية، جرى خلالها إقرار ميزانية العام ٢٠٢٤ وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

وكانت مناسبة أطلع خلالها خوري الأعضاء على أبرز المواضيع التي تتابعها المؤسسة والتي تصب في خانة تفعيل دور التأمين الإلزامي من جهة، والتوعية التأمينية من جهة أخرى.