صدر عن الاتحاد العام للنقابات الزراعية البيان الآتي:

عقد مجلس المندوبين في الاتحاد العام للنقابات الزراعية اجتماعاً في مركز الاتحاد في الفرزل، بحضور مندوب وزارة العمل السيد علي صالح، وذلك لانتخاب المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد.

وقد تم انتخاب اثني عشر عضواً لعضوية المجلس التنفيذي، وعُقدت جلسة ثانية خُصصت لتوزيع المهام الإدارية على النحو الآتي:

يوسف محي الدين: رئيساً

جوزف رحمة: نائباً للرئيس

خضر الميدا: نائباً للرئيس

عمر عبد الرحمن: نائباً للرئيس

ماجد سعيفان: أميناً عاما

نجيب فارس: أميناً للعلاقات الداخلية

محمد صلح: أميناً للعلاقات الخارجية

علي شومان: أميناً للعلاقات العامة

رياض القادري: مسؤولاً عن الضمان والتعاونيات

علي العلي: أميناً للصندوق

سمير خفشة: مستشاراً

نواف ياسر الحسين: مستشاراً

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز العمل النقابي الزراعي وتفعيل دور الاتحاد في الدفاع عن حقوق المزارعين، وتطوير التعاونيات الزراعية، وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الزراعي بما ينسجم مع السياسات الوطنية الداعمة للأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة.

كما شدد رئيس الاتحاد الجديد يوسف محي الدين على التزام المجلس التنفيذي بالعمل بروح الشراكة والتعاون لخدمة المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية، وبذل الجهود لتوحيد الصفوف وتعزيز الإنتاج الزراعي الوطني.