هزّ انفجار كنيسة مار إلياس في منطقة دويلعة بالعاصمة السورية دمشق مساء اليوم الأحد.

ووفق ما نقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان، فإن "انتحارياً قام بتفجير نفسه داخل الكنيسة".

اعلنت وزارة الصحة السورية، في تصريح لوكالة "سانا" عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي إلى 20 قتيلا و52 جريحا .

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر أمني، قوله إن ضحايا وقعوا جراء هجوم إرهابي استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في دمشق.

وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن انتحاريا يتبع لتنظيم داعش الإرهابي قد أقدم على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجر نفسه بواسطة سترة ناسفة.

وأوضحت أن الوحدات الأمنية سارعت إلى موقع الحادث، وطوقت المنطقة بالكامل، وبدأت الفرق المختصة بجمع الأدلة ومتابعة ملابسات الهجوم.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر قولها إن "الانفجار أحدث حالة من الذعر بين الأهالي، في حين هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لنقل المصابين وتأمين المنطقة، دون معرفة أسباب الانفجار أو طبيعته، بينما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابساته".

وأشار المرصد إلى أن "كنيسة مار إلياس تعد من أبرز الكنائس المسيحية في دمشق، وتحمل طابعاً روحياً وتاريخياً مهماً بالنسبة لأبناء الطائفة المسيحية في المنطقة. وغالباً ما تحتضن الكنيسة فعاليات دينية واجتماعية، وتُعد مركزاً لتجمّع الأهالي في الأعياد والمناسبات".