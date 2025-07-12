استنكر امين سر اتحاد المخابز والافران في لبنان نعيم الخواجة في بيان، تعرض افران الهادي في الضاحية الجنوبية والتي يملكها رئيس الاتحاد ناصر سرور لاطلاق نار من مجهولين.

واعتبر ان الافران تقدم الخبز ومشتقاته ولا تتعاطى السياسة لان سياستها تقتصر على تامين لقمة العيش للمواطنين.

وطالب الخواجة الجهات الرسمية المعنية وعلى راسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودرلة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير الداخلية و قيادة الجيش بضرورة كشف ملابسات هذا التعدي الذي يؤثر على قطاع الافران برمته ودوره الانساني .

واعلن الخواجة ان قطاع الافران يعلن تضامنه مع رئيس الاتحاد، واذ يدعو الجمعية العمومية للاتحاد للاجتماع واتخاذ قرار بالاضراب حتى يتم تطبيق االخطة الامنية على كافة الاراضي اللبنانية لضرب البؤر الامنية والقضاء عليها كما وعد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم .