Jul 29, 2025 3:20 PMClock
عدل وأمن
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"اليونيفيل" رحبت بإدانة قاتلي الجندي الإيرلندي

المركزية- اعلنت اليونيفيل في بيان ان "المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، دانت في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في العاقبية في كانون الأول/  2022، وتمّت تبرئة شخص واحد".

 واذ رحّبت " باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة"، اشارت الى انه

"منذ وقوع الهجوم، قدّمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والإيرلندية في إجراءاتهما القضائية".

وختمت مجددة "أحرّ التعازي لعائلة الجندي روني وأصدقائه وزملائه ولحكومة إيرلندا".

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