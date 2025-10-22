Oct 22, 2025 7:40 PMClock
عدل وأمن
اليونيفيل: دعم سلطة الدولة في الجنوب شرط أساسي لوقف دائم لإطلاق النار

أكدت اليونيفيل، عبر حسابها على منصّة "إكس"، أنّها تواصل بالتنسيق اليومي مع الجيش اللبناني تنفيذ دوريات مشتركة، بهدف تعزيز الاستقرار وضمان أمن المجتمعات في جنوب لبنان.

وأشارت  إلى أنّ "ترسيخ سلطة الدولة اللبنانية في الجنوب يمثل ركناً أساسياً للوصول إلى الهدف المنشود من القرار 1701، والمتمثل في وقف دائم لإطلاق النار واستقرار مستدام".

وشدّدت اليونيفيل على أنّ "كل خرق — مهما كان حجمه — يحمل تأثيراً سلبياً على المسار نحو الاستقرار، لافتةً إلى أنّ قواتها تقوم برصد الانتهاكات وتوثيقها بالتعاون مع الجيش اللبناني، في إطار الجهود المبذولة لإعادة الهدوء إلى المنطقة".

