صدر عن المكتب الإعلامي للبطريركية الأرمنية الكاثوليكية، البيان الآتي:

بمناسبة احتفال تقديس الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان، تُعلن البطريركية الأرمنية الكاثوليكية أن الاحتفالات الرسمية ستجري على الشكل التالي:

- الأحد 19 تشرين الأول 2025، الساعة 10 صباحًا: قدّاس إعلان تقديس الطوباوي أغناطيوس مالويان، برئاسة قداسة البابا لاوون الرابع عشر في ساحة القديس بطرس - الفاتيكان.

- الاثنين 20 تشرين الأول 2025، الساعة 11 قبل الظهر:لقاء خاص مع قداسة البابا لاوون الرابع عشر، قاعة بولس السادس في الفاتيكان.

- الاثنين 20 تشرين الأول 2025 الساعة 6 مساءً: قدّاس الشكر في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، يترأسه البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان.

تدعو البطريركية جميع الذين سجّلوا أسماءهم للمشاركة في هذه المناسبة إلى التوجّه إلى المعهد الحبري الارمني الأرمن في روما ابتداءً من الأربعاء 15 تشرين الأول ولغاية السبت من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً، لاستلام بطاقاتهم الخاصة بالدخول والمشاركة في الاحتفالات.