استهدفت مسيرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم سيارة من نوع ربيد على طريق قلاوي في محلة الطبالة في بلدة خربة سلم، أدت الى سقوط ضحية.

وأطلق الجيش الاسرائيلي رشقات نارية باتجاه مجموعة من الأهالي كانوا يقومون بقطف الزيتون في بلدة عيترون بحماية دورية من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل ولا إصابات.

وصباحًا، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية، في اتجاه منطقة قطعة الزيتونة في بلدة بليدا في قضاء مرجعيون، من دون وقوع اصابات.

فيما حلقت مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق مدينة صور وقرى وبلدات القضاء.

وفي الإطار عينه، حلق الطيران المسيّر الإسرائيلي فوق السلسلتين الشرقية والغربية والبقاع الاوسط وصولا إلى بعلبك ومقنة ويونين في البقاع الشمالي.

إلى ذلك، توغلت فجرا، قوة إسرائيلية في اتجاه منطقة السلطانة عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وعمدت إلى نسف أحد الأبنية غير المأهولة في المنطقة.