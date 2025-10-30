توجهت "اليازا" في بيان، ب"الشكر والتقدير إلى وزارة الأشغال العامة والنقل على تنفيذ خطوة أساسية طال انتظارها، وهي تركيب فواصل حديدية على طول الأوتوستراد من ضبيه إلى نهر الموت، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين".

أضاف :"تأتي هذه الخطوة استجابة لمطالبات متكررة ودراسات ميدانية قدمها الأستاذ كامل إبراهيم باسم الاكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية إلى الوزارة في عهد الوزير علي حمية، والتي بيّنت بالأرقام حجم الخطر الذي يواجهه المشاة وسائقو الدراجات النارية على هذا المقطع الحيوي من الطريق الساحلي.

وقد تم حتى الآن تسكير 120 فتحة عشوائية كانت تشكل نقاط عبور خطرة وتسبب عشرات الحوادث والضحايا سنوياً. ويجري حالياً تنفيذ المشروع الذي تم تلزيمه مؤخراً، في خطوة نوعية نحو تحسين البنية التحتية المرورية وتقليل نسب الحوادث".

وختم :"إن اليازا إذ تشيد بهذه المبادرة، تؤكد أهمية استمرار التعاون بين الجمعيات والوزارات والبلديات لتحقيق رؤية وطن يحترم حق الإنسان في تنقل آمن، ويدعم ثقافة الالتزام والوعي المروري".