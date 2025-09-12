شددت اليابان عقوباتها على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، إذ قامت بتجميد أصول عدد إضافي من الأفراد والكيانات، وخفضت سقف سعر النفط الروسي.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو ستجمد أصول 14 شخصًا و51 منظمة، من بينهم مسؤولون روس ومدراء شركات وشخصيات مؤيدة لروسيا في أوكرانيا.

وستخفض اليابان أيضًا سقف سعر النفط الروسيّ من 60 إلى 47,60 دولارا للبرميل، وهو السقف الذي حددته مجموعة السبع في 2022، في محاولة لتقليص عائدات روسيا.

وتمنع هذه الإجراءات شركات الشحن والتأمين التي تتعامل مع روسيا من تصدير النفط بسعر يتجاوز هذا الحد.

وأتت هذه الخطوة عقب إجراءات مماثلة اتخذها كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في تموز/يوليو الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي "نأمل أن نساهم في حل القضايا المتعلقة بأوكرانيا من خلال التعاون مع المجتمع الدوليّ”.

ودعمت اليابان الموقف الغربي بشأن أوكرانيا، من خلال تقديم دعم مالي ومادي لكييف وفرض عقوبات على أفراد ومنظمات روسية.