دانت واشنطن اليوم الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة في العراق لا سيّما على حقلَين نفطيين في إقليم كردستان، معتبرة أنها "غير مقبولة".

وأوردت السفارة الأميركية في بغداد في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" :"تدين الولايات المتحدة الهجمات الأخيرة بالطائرات المُسيّرة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك هجمات 14 و15 تموز على البُنى التحتية الحيوية في حقلي خورمالا وسرسنك النفطيين"، داعية الحكومة العراقية إلى "أن تمارس سلطتها لمنع الجهات المسلحة من شن هذه الهجمات" ومطالبة إياها "بالتحقيق في هذه الهجمات ومحاسبة من يقف خلفها".