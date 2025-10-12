قال مصدر في حماس مقرب من الوفد المفاوض، الأحد، إن الحركة لن تشارك في حكم غزة في المرحلة الانتقالية التي تلي الحرب مع إسرائيل، وذلك بعد أيام على دخول وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ.

وأضاف المصدر لوكالة "فرانس برس": "بالنسبة لحماس موضوع حكم قطاع غزة هو من القضايا المنتهية. حماس لن تشارك بتاتا في المرحلة الانتقالية مما يعني أنها تخلت عن حكم القطاع، لكنها تبقى عنصرا أساسيا من النسيج الفلسطيني".

والسبت، أكد القيادي في المكتب السياسي للحركة حسام بدران أن الحديث عن مغادرة قادة الحركة لقطاع غزة بموجب اقتراح تضمنته خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "عبث وهراء".

وقال: "الحديث عن إخراج الفلسطيني، سواء من حماس أو غيره، من أرضه (هو) حديث عبث وهراء، ولا يمكن أن يوافق عليه أي فلسطيني".

وحذر من أن حماس سترد على "أي عدوان إسرائيلي" في حال استؤنفت الحرب.

وفيما يخص مسار المفاوضات، أشار المسؤول إلى أن المرحلة المقبلة من التفاوض مع إسرائيل ستكون "أكثر صعوبة وتعقيدا".

ووقعت إسرائيل وحماس الخميس اتفاقا في مدينة شرم الشيخ المصرية، مهد لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، يتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

والجمعة دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.