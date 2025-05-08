جالت وزيرة البيئة تمارا الزين اليوم على القرى الحدودية وعاينت بعض الاضرار البيئية، وشملت جولتها قرى وبلدات راميا، عيتا الشعب، يارون، مارون الراس، بنت جبيل، عيناتا، وتخلل الجولة عدة محطات في مثلث عيتا-راميا- القوزح وحرش الراهب (عيتا الشعب) وحرش وكنيسة يارون وحديقة مارون الراس، وثانوية بنت جبيل وإتحاد بلديات بنت جبيل.

وأدلت الوزيرة الزين بتصريح أكدت فيه "أن هذه الجولة من أولى واجباتنا ونحن عندما نقوم بها نزور أهلنا ونتفقد قرانا، ولنؤكد أن هذه الارض مازالت أرضنا ولو كان يوجد خلفنا موقع مازال محتلاً من قبل العدو الاسرائيلي"، وقالت "نحن ندرك نظرياً حجم الدمار والاضرار ولكن يختلف الأمر كلياً لدى معاينة الواقع على الارض، ولكن على الرغم من كل الدمار لن نتخلى ولن يتخلى الأهل عن قراهم...

وأضافت "بالنسبة إلى الأضرار البيئية نعرف أن اكثر من 8 آلاف هكتار من الأراضي الحرجية والزراعية قد أحرقها العدو الاسرائيلي، والوزارة بصدد الانتهاء من التقرير البيئي الشامل الذي سيشمل ايضا التوصيات في ما يخص التعافي البيئي".

وخلال وقفتها في ثانوية بنت جبيل، أكدت" أن إعادة فتح ابواب الثانوية اعتباراً من الاثنين المقبل بعد إنجاز قسم كبير من ترميمها هو خير دليل على عودة الحياة والتمسك بالأرض".

ومع اتحاد بلديات بنت جبيل، كان نقاش حول أبرز التحديات البيئية في المنطقة وعرضت الزين "لخطة العمل المتعلقة بمعالجة الردميات وماهية الخطوات المقبلة".