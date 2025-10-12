احتفلت الوحدة الإسبانية المنتشرة في جنوب لبنان اليوم، بمناسبة اليوم الوطني الإسباني، بيوم التراث الإسباني في قاعدة "ميغيل دي سرفانتس في مرجعيون"، مقر قيادة اللواء ٤٣ في لبنان (BRILIB XLIII).

ترأس الحفل رئيس بعثة وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال ديوداتو أباغنيارا، برفقة عدد من المسؤولين العسكريين والدينيين اللبنانيين، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الأخرى المشاركة في البعثة.

خلال الحفل، تم تكريم من سقطوا خلال تأديتهم الواجب، ومنح العديد من أعضاء BRILIB XLIII أوسمة وطنية وأوسمة من الأمم المتحدة، تقديراً لالتزامهم وتفانيهم في أداء المهام الموكلة إليهم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وفي كلمته، خاطب قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال ريكاردو إستيبان كابريخوس، عناصر قوات اليونيفيل المنتشرين كما وخاطب الحاضرين: "نحتفل اليوم بعيدنا الوطني بعيداً عن الوطن، ولكن بدعم من عائلتنا الثانية، الجيش، وبحضور رفاقنا في اليونيفيل، والأهم من ذلك، دعم الشعب اللبناني، ممثلاً بالجيش اللبناني والسلطات المدنية والدينية. بالنسبة لمعظمنا، هذه هي المرة الأولى التي نحتفل فيها بهذا اليوم الوطني من لبنان، مرتدين قبعات الأمم المتحدة الزرقاء على رؤوسنا وميدالية اليونيفيل على صدورنا. هذا يجعل هذا التاريخ ذكرى لا تُمحى للمستقبل. لأننا اليوم نحتفل بالانتماء إلى أمة عظيمة، ذات أسس متينة راسخة عبر تاريخها، ونفخر برفع راية الهوية الإسبانية" .

وختم: "تظهر فرصة تاريخية من أجل السلام في هذه الأشهر الحاسمة، وعلى جميع الأطراف المعنية المساهمة وتقديم ما يلزم لكسر حلقة الصراع المفرغة، صراعٌ يمكن انهاؤه مرة واحدة والى الابد. ستكون إسبانيا والشعب الإسباني على أهبة الاستعداد دائمًا لدعم عملية السلام".

تضمن الحفل رفع أعلام الأمم المتحدة ولبنان وإسبانيا، تلاه عرض عسكري أمام منصة الرئاسة.

يؤكد هذا الاحتفال التزام إسبانيا بالسلام والأمن الدوليين، بالإضافة إلى الرابط الثقافي والإنساني الذي يجمع الجيش الإسباني بالمجتمعات المحلية في جنوب لبنان.