المركزية- كرّمت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير أحد أعضائها رئيس نقابة المقاولين اللبنانيين مارون الحلو لانتخابه رئيساً للرابطة المارونية، وأقامت على شرفه غداءً تكريمياً في نادي الأعمال في غرفة بيروت وجبل لبنان.

وللمناسبة ألقى شقير كلمة قال فيها: بإسمي وبإسم الهيئات الاقتصادية يسرني ويشرفني اليوم تقديم التهنئة مجدداً للزميل والأخ والصديق مارون الحلو على انتخابه رئيساً للرابطة المارونية.

وأضاف: اليوم نلتقي في هذه المناسبة تكريماً للريس مارون الذي هو دائماً كان ولا يزال وسيبقى مكرماً في قلوبنا وعقولنا بالصفات الراقية التي تميز شخصيته وتاريخه والتي تقع ضمن الإنسانية والمناقبية والوطنية، مؤكداً أن الهيئات الاقتصادية تجتمع حول "الريس مارون" بمحبة خالصة وبإرادة طيبة وواضحة بأن نكون جميعاً في الهيئات يداً واحدة للحفاظ على وطننا واقتصادنا وعلى مجتمعنا ودعماً لمسيرة مارون الوطنية.

وتوجّه إلى الحلو قائلاً "خلال السنوات الماضية في الهيئات تعلمنا منك الكثير من هدوئك وحبك للبنان ووطنيتك وغيرتك على هذا البلد، فاينما كنت فأنت تُكَببِّر المركز وليس المركز يكبرك، وانشالله نراك في مراكز أعلى لأن لبنان بحاجة لأشخاص مثلك، ويليق بك أينما كنت لأنك تعطي من قلبك، متمنياً لك كل التوفيق".

الحلو

أما الحلو فشكر شقير على مبادرته كما شكر الهيئات بكل أعضائها على محبتهم وعلى تعاونهم، وقال "إن سر نجاح شقير في الهيئات الاقتصادية تكمن في لياقته وحسن أدائه ومتابعته للأمور ونشاطه المستمر"، معتبراً أن شقير مدرسة، نقل الهيئات الاقتصادية من موقع لموقع آخر، لمجموعة تعمل بكل محبة وإخلاص وتكمل العمل الحكومي والرسمي، ومن تجمع للنقابات والجمعيات إلى مجموعة تعمل مع بعضها البعض. وهذه ميزة قلما تحصل في الشأن العام، جعلت من الهيئات مؤسسة بكل ما للكلمة من معنى تعمل كما مؤسسات القطاع الخاص وهذا سر نجاحها.

وشدد على أن الهيئات الإقتصادية بقيت في لبنان وصَمَدت على الرغم من كل الأزمات التي عصفت به، في قت أُجبِرَ فيه الكثيرون على تركه والإنتقال الى الخارج، وذلك إنطلاقاً من إيمانها بالبلد وبمستقبله ومن إلتزامها الوطني بالعمل على النهوض به من جديد، مؤكداً أنه من أهمّ الأهداف التي تعمل عليها الهيئات اليوم هو إعادة المواطنين اللبنانيين الذين تركوا لبنان الى وطنهم الأم".

ميدالية الهيئات

وقدم شقير للحلو بإسمه وبإسم الهيئات الاقتصادية ميدالية الهيئات تقديراً له ولعطاءاته ولدوره الريادي والمحوري في الهيئات وفي كل المواقع التي شغلها.