أعلن مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الاثنين، أنه سيتقدم بطلب استئناف لإلغاء الإفراج المشروط عن جورج إبراهيم عبد الله، أحد أقدم السجناء الفرنسيين. ومن المقرر إطلاق سراح الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين من السجن يوم الجمعة المقبل، ليعود إلى لبنان.

وترى النيابة العامة أن قرار غرفة الاتهام الذي أذن بالإفراج المشروط عن الناشط في 17 يوليو/تموز، "لا يتوافق مع اجتهاد الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، والذي يقضي بأن الشخص المحكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية لا يمكنه الاستفادة من الإفراج المشروط دون تدبير مع وقف التنفيذ" .

وأوضحت محكمة الاستئناف في باريس أن "هذا الاستئناف لا يعلق تنفيذ القرار ".

لقد سبق وحُكم على جورج إبراهيم عبد الله بالسجن مدى الحياة في عام 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال ديبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين في عام 1982. والآن، وهو في الرابعة والسبعين من عمره، أصبح مؤهلاً للإفراج عنه منذ 25 عاماً، لكن طلباته الاثني عشر للإفراج عنه باءت بالفشل.