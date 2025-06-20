تستمر المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران متممة أسبوعها الأول، بينما من المقرر أن يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره حول إيران خلال أسبوعين.

"مناقشة المطالب الأميركية"

وسط هذه المعطيات، صرح دبلوماسي غربي لصحيفة "إسرائيل اليوم" بأن إيران أرسلت لواشنطن ردا بموافقتها على بعض مطالب ترامب.

وأضاف أن طهران انتقلت من الرفض القاطع إلى استعداد "مرن للغاية" لمناقشة المطالب الأميركية.

كما تابع أنه رغم مع ذلك، تُصر إيران على وقف إطلاق النار الإسرائيلي كشرط مسبق.

في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن المحادثات ستبدأ مع استمرار الأعمال العسكرية، وفقا للصحيفة.

يأتي هذا بينما تندلع انقسامات داخلية في واشنطن بشأن ضربة محتملة على منشأة فوردو النووية.

وزير الخارجية البريطاني: النافذة مفتوحة لحل دبلوماسي مع إيران

من جهتها، أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادر بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي سينقل لإيران رسالة من واشنطن مفادها أن الطريق إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكنا.



وقالت الصحيفة إن انطباع بريطانيا، بعد اجتماع لامي بوزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو بالبيت الأبيض، أن واشنطن تفضل حلا دبلوماسيا.

ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران

بدوره، أفاد موقع "نيويورك بوست" بأن ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران.



وقال الموقع نقا عن مصدر مطلع إن ترامب يبدو أكثر ميلا لإصدار أمر بضربات محدودة للمنشآت النووية الإيرانية بفوردو ونطنز.

وأضاف أن مهلة الأسبوعين التي منحها ترامب لإيران فرصة للدبلوماسية.