ترأس النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد ظهر اليوم في مكتبه في قصر العدل في بيروت، اجتماعا حضره النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم والنواب العامون الاستئنافيون في المحافظات كافة، بيروت القاضي رجا حاموش، جبل لبنان القاضي سامي صادر، الشمال القاضي هاني حلمي الحجار، البقاع القاضي مارسيل حداد، الجنوب القاضي زاهر حمادة والنبطية القاضية نجاة أبو شقرا.

وقد اطلّع القاضي الحجار من النواب العامين على انطلاقة عمل النيابات العامة بعد التشكيلات الاخيرة، وتطرّق الاجتماع الى توحيد المعايير المتبعة في مختلف النيابات العامة خاصة في مسألة التوقيف لجهة تفعيل النصوص التي ترعى المدة القصوى التي يسمح بها القانون تخفيفاً للاكتظاظ الحاصل في مختلف السجون، وعرض النواب العامون بعض المشاكل التي تواجهم خاصة قلّة عدد الموظفين في أقلام النيابات العامة اضافةً الى عدم الانتظام في سوق الموقوفين، كما تم التطّرق الى دور النيابات العامة في المبادرة الى ملاحقة الجرائم الهامة خاصة المتعلّقة بمكافحة الفساد، كما وتنسيق وتفعيل الاجراءات المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال والتعاون الدولي في المجال القضائي، اضافةً الى التحديات التي تواجه النيابات العامة في المحافظات التي شهدت دماراً واسعاً نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية.

وقد أثنى النائب العام التمييزي خلال الاجتماع على الصدى الجيّد لعمل جميع النواب العامين منذ انطلاقة السنة القضائية الحالية.