نشر الحساب الرسمي للموساد الإسرائيلي تغريدة باللغة الفارسية، اليوم السبت، نفى من خلالها شائعات وفاة المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وجاء في التغريدة: "ننفي الشائعات حول وفاة خامنئي. ونؤكد مرة أخرى أنه على قيد الحياة".

وقال رئيس المخابرات الأميركية الأسبق ديفيد بتريوس في وقت سابق، إن رفض دونالد ترامب التوجه الإسرائيلي باغتيال المرشد علي خامنئي سببه حالة عدم اليقين بشأن السلاح ونوعية المقاتلين في إيران وحولها.

كما أوضح: "كنت قائدا عسكريا في العراق عندما تورطت إيران في قتل مئات الجنود والعسكريين. لذلك لن أذرف دمعة إذا سقط هذا النظام، ولكنني لست واثقا مما قد يأتي بعده، ولدي قلق مما قد يحدث لاحقا".

وهاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق، المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، مشيرا إلى أنه أنقذه من موت مهين، وأشار إلى وجوب عودة إيران إلى مسار النظام العالمي.

كما أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن مبالغة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى إخفاء عجزه.

https://x.com/MossadSpokesman/status/1941436631875191165?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1941436631875191165%7Ctwgr%5Ee716738968551dc4653ff60b9a758012a00c023e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Frtarabic.com%2Fworld%2F1689787-D8A7D984D985D988D8B3D8A7D8AF-D98AD8BAD8B1D8AF-D8A8D8A7D984D984D8BAD8A9-D8A7D984D981D8A7D8B1D8B3D98AD8A9-D8B9D986-D8B4D8A7D8A6D8B9D8A7D8AA-D988D981D8A7D8A9-D8AED8A7D985D986D8A6D98A%2F