في خطوة وصفت بالغريبة، أعلن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، الخميس، عن إنشاء مركز طبي طارئ لتقديم الدعم الصحي للمواطنين الإيرانيين، وذلك عبر تطبيقات التواصل مثل واتساب وتليغرام وسيغنال.

وقال الموساد، على منصة "إكس، إن المركز يهدف إلى تقديم استشارات طبية عاجلة من قبل أطباء مختصين يتحدثون الفارسية والإنجليزية، ويعملون في مجالات متعددة تشمل أمراض القلب، السكري، الأمراض المعدية، الأورام، طب النساء، والصحة النفسية.

وأوضح البيان أن الخدمة متاحة من الأحد إلى الخميس، بين الساعة 9:30 صباحا و4:00 عصرا بتوقيت إيران، داعيا المستخدمين إلى استخدام شبكات VPN لضمان الخصوصية أثناء التواصل.

كما نشر الموساد 3 أرقام هاتفية دولية للتواصل مع المركز الطبي، تحمل رموز اتصال لإسرائيل، التشيك، وهولندا.