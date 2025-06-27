أصدر جهاز الموساد الإسرائيلي، تحذيرا لسكان إيران، بضرورة الابتعاد عن كبار المسؤولين الإيرانيين في الحرس الثوري والآليات التابعة لهم.

ونشر حساب الموساد عبر منصة "إكس" باللغة الفارسية رسالة إلى سكان إيران جاء فيها: "أيها المواطنون الأعزاء، تعلمون أننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تعرضكم لأي أذى. حربنا ضد نظام الجمهورية الإسلامية القمعي، ونود تقديم بعض الإرشادات لحماية سلامتكم. يرجى الابتعاد عن أفراد الحرس الثوري، وخاصة كبار الضباط؛ والابتعاد عن قواعد الحرس، وخاصة إذا سمعتم صوت جزازة عشب من السماء والابتعاد عن سيارات النظام وإذا تلقى أي شخص بالقرب منكم مكالمة هاتفية أو رسالة مفاجئة من الحرس الثوري، يرجى الابتعاد عنه". (روسيا اليوم)