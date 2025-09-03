المركزية- تستعد المنتخبات الأوروبية لخوض جولة جديدة من المباريات في اطار التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2026 في كرة القدم التي تقام في كل من أميركا وكندا والمكسيك.

وتواجه المانيا غداً الخميس منتخب سلوفاكيا في العاصمة براتيسلافا عند الساعة ال9h45 بتوقيت بيروت. أما يوم الاحد، فتواجه المانيا على أرضها منتخب ايرلندا الشمالية في التوقيت نفسه.

منتخب فرنسا من جهته، يخوض مباراة يوم الجمعة امام منتخب اوكرانيا على ارض الأخير عند الساعة ال9h45 ليلاً، على أن تلتقي فرنسا الثلاثاء المنتخب الايسلندي في التوقيت عينه لكن على أراضيها.

وبالانتقال الى المنتخب الاسباني بطل اوروبا، فهو يلتقي منتخب بلغاريا في مباراة سهلة يوم غد الخميس في العاصمة صوفيا، كما يخوض مباراة أخرى ضد تركيا يوم الاحد على الأرض التركية.

اما منتخب ايطاليا، فسيلعب امام استونيا يوم الجمعة المقبل عند الساعة ال9h45 في العاصمة روما، على أن يلتقي الإثنين المنتخب الإسرائيلي على أرض الأخير.

وفي الختام، يواجه منتخب البرتغال منتخب ارمينيا في مباراة سهلة في يريفان يوم السبت عند الساعة ال7h00 مساء، وفي مباراة صعبة يواجه المنتخب البرتغالي منتخب المجر في بودابست يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 9h45.