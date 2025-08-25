وعادت الملفات اللبنانية – السورية العالقة إلى دائرة الضوء، حيث أشارت معلومات “نداء الوطن” الى أن وفي إطار الاجتماعات الدورية اللبنانية السورية، عقد اجتماع برعاية الأمير خالد بن سلمان وحضور الأمير يزيد بن فرحان، ومثل لبنان مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي. وقد تناول البحث ثلاثة مواضيع أساسية، الأول هو ضبط الحدود بعد أخبار عن تحركات من حين إلى آخر، تحسبًا لتسلل داعشيين ولمكافحة التهريب. أما الملف الثاني فهو ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. وحضر موضوع النازحين السوريين في لبنان كملف ثالث، واتفق على استمرار البحث برعاية سعودية حيث أن الرياض تتابع هذه الملفات وترغب بالوصول إلى حل جذري.

وهذا الأسبوع ستنشط الاتصالات اللبنانية السورية، فالأربعاء أو الخميس، على أبعد تقدير، يصل إلى لبنان وفد وزاري أمني سوري. واليوم ينعقد في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري اجتماع تمهيدي للوفد اللبناني الذي سيلتقي الوفد السوري.

…واجتماع قضائي أيضًا

وتزامنا مع التواصل اللبناني- السوري، علمت “نداء الوطن” أنه سيعقد اجتماع قضائي لعرض أوضاع الموقوفين السوريين والتمييز بين الذين يمكن إطلاقهم أو تسليمهم لسوريا، وبين الذين لا يقبل لبنان تسليمهم لأنهم ارتكبوا جرائم إرهابية سواء بحق الجيش والقوى الأمنية اللبنانية أو بحق مدنيين لبنانيين.

المصدر: نداء الوطن