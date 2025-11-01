اختتمت في العاصمة اللبنانية بيروت، أعمال "الملتقى الإعلامي العربي" في دورته الحادية والعشرين، والذي عقد تحت شعار «الإعلام والتنمية .. تحالف الحاضر شركاء المستقبل»، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمدير العام للمعهد العربي للتخطيط عادل الوقيان ونخبة من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين والأكاديميين وصناع القرار والخبراء من مختلف الدول العربية.

وشهد الملتقى على مدى يومين جلسات حوارية ثرية تناولت واقع الإعلام العربي في ظل التحولات التقنية، ودوره في حماية الهوية الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي، إضافة إلى بحث مستقبل المهنة أمام ثورة الذكاء الاصطناعي والمحتوى الرقمي، وتطور أدوات الاتصال وتأثيرها على قيم الحرية والمصداقية والمهنية.

وألقيت في احتفال الافتتاح كلمات رسمية لكل من على التوالي: الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي عبدالله الخميس، المدير العام للمعهد العربي للتخطيط عادل الوقيان، وزير الإعلام اللبناني المحامي د. بول مرقص، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون.

وأكد المتحدثون أهمية عقد هذه الدورة في بيروت باعتبارها رمزاً عربياً للتنوّع والحوار والإبداع الإعلامي، مشيرين إلى أن الملتقى يمثّل منصة فكرية جامعة لإعلاء قيم المهنية، وتعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الإعلام في زمن التحول الرقمي. وأن عقد الملتقى في بيروت في هذا التوقيت رسالة إيجابية عربية بأن لبنان بخير ويتمتع بالعديد من المزايا الإيجابية أهمها الأمان والاستقرار.

التوصيات

وفي ختام أعمال الملتقى، أصدر المشاركون مجموعة من التوصيات التي تعكس رؤيتهم المستقبلية لتطوير المشهد الإعلامي العربي، ومن أبرزها:

(١) رفع أسمى آيات التقدير والشكر والعرفان إلى مقام فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على تكرمه برعاية فعاليات الملتقى ، وتشريفه بالحضور والمشاركة .. إذ أجمع الإعلاميون المشاركون على أن كلمة الرئيس الترحيبية في افتتاح هذه الفعاليات تضمنت رسائل إيجابية عديدة تستحق الإشادة. والشكر موصول لوزارة الإعلام في لبنان ووزيرها معالي الدكتور بول مرقص الذين بذلوا كافة الجهود الممكنة لتحقيق النجاح لهذا الملتقى. والشكر الأكبر للشعب اللبناني الكريم الذي رحب بالضيوف الإعلاميين بكرم الضيافة وحسن الاستقبال والوداع مما كان له أكبر الأثر في نجاح الفعاليات.

(٢) التأكيد على صون حرية الرأي والتعبير باعتبارها ركناً أساسياً في أي مشروع إعلامي عربي، مع الدعوة إلى تهيئة بيئة تشريعية وتشغيلية تضمن ممارسة الحرية بمسؤولية مهنية ووطنية.

(٣) دعوة الدول العربية إلى تعزيز التكامل الإعلامي العربي عبر وضع آليات مشتركة لتبادل الأخبار والمضامين الإعلامية وتنسيق السياسات الاتصالية بما يخدم قضايا الأمة العربية ويعزز وحدتها الفكرية والثقافية.

(٤) تشجيع إقامة المزيد من الفعاليات والملتقيات والدورات التدريبية المشتركة التي تسهم في تبادل الخبرات وتطوير القدرات الإعلامية بين العاملين في المؤسسات الإعلامية العربية العامة والخاصة.

(٥) الاهتمام بالشباب الإعلامي العربي عبر دعم برامج التدريب والتأهيل والتمكين المهني، وإطلاق مبادرات ومسابقات لتحفيز الإبداع الإعلامي بين الأجيال الجديدة من الصحفيين وصناع المحتوى، وتعزيز دور المؤسسات والأكاديميات الإعلامية الفاعلة.

(٦) تأييد مبادرة الملتقى الإعلامي العربي بإنشاء (منصة الإبداع الإعلامي العربي) لتكون حاضنة للمواهب والمشاريع الابتكارية في مجال الإعلام، ودعوة جامعة الدول العربية لتبني هذه المبادرة رسمياً ضمن منظومتها الإعلامية والثقافية.

(٧) ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية ومشتقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج الإعلامي، والتحرير الرقمي، والاتصال الجماهيري، بما يضمن انتقال المؤسسات الإعلامية العربية إلى فضاءات أكثر تنافسية وابتكاراً.

(٨) مراجعة القوانين والتشريعات الإعلامية في الدول العربية بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، وضمان التوازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية ومكافحة التضليل الإعلامي.

(٩) السعي لاقرار قوانين عربية نموذجية حديثة للاعلام تراعي المعايير الدولية في حرية الرأي والتعبير والاعلام وتلبّي الحاجات الوطنية، على ما جاء عليه مشروع القانون اللبناني الذي كان وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص ورئيس لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب اللبناني المحامي جورج عدوان قد سلّطا الضوء عليه في جلسات الملتقى.

(١٠) الدعوة إلى إنشاء (مرصد عربي للتطورات الإعلامية) يعنى برصد المستجدات التقنية والقانونية، ويصدر تقارير سنوية حول التحولات الرقمية وأثرها على المشهد الإعلامي العربي.

(١١) تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية والجامعات ومراكز البحث لتطوير برامج تعليمية جديدة في مجالات الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الإبداعي.

(١٢) دعم التعاون بين وزارات الإعلام والمؤسسات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية العربية لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة، خاصة ما يتعلق بمكافحة الأخبار الزائفة وحماية المهنة من الانتهاكات الأخلاقية والمهنية.

(١٣) إطلاق حملات توعوية عربية مشتركة تسلط الضوء على القضايا المجتمعية والتنموية، وتدعم قيم الحوار والتسامح والاحترام بين الثقافات.

(١٤) التأكيد على دور الإعلام في دعم خطط التنمية المستدامة في العالم العربي من خلال تبني خطاب إعلامي إيجابي يربط بين الوعي والمعرفة والتقدم.

(١٥) العمل على إنشاء صندوق عربي لدعم المبادرات الإعلامية الشبابية تشرف عليه الأمانة العامة للملتقى الإعلامي العربي بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

(١٦) توصية بتوسيع نطاق التعاون بين الملتقى الإعلامي العربي والمؤسسات العربية والدولية العاملة في مجالات الاتصال والإعلام والتدريب والبحث العلمي لتبادل الخبرات وتطوير المشاريع المشتركة.

(١٧) ضرورة إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات الإعلامية المختلفة في لبنان مستقبلا .. بما يحقق الدعم الحقيقي والمساندة الفاعلة إعلاميا .. كي يستطيع لبنان استعادة عافيته ونشاطه الثقافي والإعلامي المعهود.

(١٨) يوجّه المجتمعون تحية لأرواح شهداء الصحافة في لبنان وفلسطين وكل بقعة عربية يدفع فيها الإعلاميون ثمن بحثهم عن الحقيقة، ويؤكدون على ضرورة حماية الإعلاميين في مناطق النزاع والحروب استنادا الى القرارات الدولية واتفاقية جنيف وشرعة الصحافة والحريات.

(١٩) الشكر والتقدير لكل الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والداعمين لإنجاح هذه الدورة من الملتقى، وكل من ساعد وساند ودعم وقدم اياً من الخدمات المختلفة خلال تلك الفعاليات أو قبلها، مما كان له أكبر الأثر في نجاحها.

وفي ختام أعمال الملتقى، أعرب المشاركون عن خالص شكرهم للبنان حكومة وشعباً على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مثمنين الجهود الكبيرة التي بذلتها الأمانة العامة للملتقى الإعلامي العربي في تنظيم هذه الدورة النوعية بالتعاون مع وزارة الإعلام في الجمهورية اللبنانية.