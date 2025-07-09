صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العمل الدكتور محمد حيدر البيان الآتي:

"تعقيبًا على ما ورد في صحيفة "نداء الوطن" بعنوان "الفساد في وزارة العمل بلغ مستويات غير مسبوقة"، يهم المكتب الاعلامي لوزير العمل أن يوضح ما يلي:

إن وزارة العمل، بتوجيهات مباشرة من معالي الوزير، بادرت فور الاطلاع على ما ورد في الصحيفة الكريمة إلى التواصل معها بشكل مباشر، وطلبت منها تزويد الوزارة بأي معلومات أو معطيات بحوزتها يمكن البناء عليها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأصول ومحاسبة أي متورط في حال ثبوت المخالفات. إلا أن الجواب الذي تلقيناه من الصحيفة كان بأن الوزارة تستطيع إجراء تحقيق وستكتشف الأمر، من دون تقديم أي دليل أو معلومة محددة تؤكد صحة ما ورد في الخبر. وهذا يطرح علامة استفهام كبيرة: كيف يمكن لصحيفة ذات مصداقية أن تتبنى اتهامًا بهذا الحجم دون أن تزود الوزارة أو الجهات المختصة بالمعطيات التي تثبت صحة الادعاء؟

في هذا الإطار، نستذكر ما جاء في كلام فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال جولته المفاجئة على عدد من الإدارات العامة، حيث توجه إلى المواطنين بالقول: "من يغطي الفساد هو فاسد، والمطلوب من كل مواطن أن يكون عيون الدولة في كل مكان كي نحاسب الفاسدين ونكافح الفساد."

إن وزارة العمل، إذ تضع هذا النهج في صلب سياساتها الإصلاحية، تجدد دعوتها لكل مواطن، وكل وسيلة إعلامية، وكل جهة تملك معلومات دقيقة وموثقة عن أي خلل، إلى وضعها بتصرف الوزارة أو الجهات الرقابية المختصة، بدل الاكتفاء بإطلاق إشارات عامة وإثارة الرأي العام دون جدوى. كما ترفض الوزارة محاولات البعض تشويه صورتها ومحاولة ضرب الخطة الإصلاحية التي تقوم بها، لما لذلك من أثر سلبي في زعزعة ثقة المواطنين بكل الإدارات العامة وتشويه صورة الدولة ككل".