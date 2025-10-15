المركزيةـ قدّم المعهد الثقافي الإيطالي، برعاية السفارة الإيطالية في بيروت، وفي إطار أسبوع اللغة الإيطالية في العالم بنسخته الخامسة والعشرين، العرض الأول في العالم العربي لمشروع "المشهد الإيطالي الجديد في العالم"، وهي مبادرة من تنفيذ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ومسرح ريتشوني (Riccione Teatro)، على مسرح غولبنكيان في بيروت.

ويتمحور عنوان أسبوع اللغة الإيطالية هذا العام حول "الإيطالوفونية: لغة تتجاوز الحدود"، ويقدّم رحلة في اللغة الإيطالية بوصفها مساحة للّقاء والتغيير. ويجسّد مشروع "المشهد الإيطالي الجديد في العالم" هذا التوجه بالكامل من خلال تقديم نبض المسرح الإيطالي المعاصر إلى بيروت ودمجه مع الطاقة الإبداعية للمشهد المسرحي اللبناني.

وقد نشأ هذا المشروع ضمن إطار جائزة ريتشوني، أقدم جائزة إيطالية للكتابة المسرحية. وهو يجمع ستة من المؤلفين والمؤلفات الشباب في إيطاليا: فولفيا تشيبولاري وجوليا تريفيرو وإيليانا روتيلا ودنيز دياز وأليساندرو باشيتّو وياكوبو جاكجوموني والذين يمثلون مشهداً متنوعاً وحيوياً للمسرح الإيطالي المعاصر.

تتناول النصوص مواضيع مثل الذاكرة وهشاشة العلاقات والديناميكيات العائلية وأزمة التواصل، وتستكشف الحالة الإنسانية المعاصرة بعدة لغات تعبيرية مختلفة، مع التركيز بشكل خاص على الروابط والعلاقات في عصر ما بعد الجائحة.

تتميز جميع الأعمال، التي استغرقت حوالي خمس عشرة دقيقة لكل منها، بالقوة التعبيرية للكلمة ويمكن تقديمها بحرية مسرحية كبيرة.

وشكّل عرض بيروت المحطة الأولى في العالم العربي. وجرت ترجمة النصوص إلى اللغة العربية باللهجة اللبنانية، وذلك لتعزيز التواصل الثقافي واللغوي العميق مع الجمهور المحلي.

وللمرة الأولى يسند الإخراج المسرحي في هذا المشروع إلى مخرجات لبنانيات يجمعن بين الخبرة والأصوات الجديدة في المسرح المعاصر في إشارة هامة إلى الانفتاح والتعاون الثقافي، واعترافاً بالدور المركزي الذي تؤديه المرأة في المسرح اللبناني اليوم؛ مسرح ملتزم وجريء يتناول قضايا جوهرية ويعطي صوتاً لوجهات نظر جديدة وغالباً ما تكون مهمّشة.

اما الأعمال المسرحية التي ادرجت في البرنامج فهي :

• "فيلوميلا" لفولفيا تشيبولاري – إخراج: حنان حاج علي – بطولة: ريتا حايك ورودني الحداد

• "الزمن منزاح" لياكوبو جاكوموني – إخراج: عليا الخالدي – بطولة: رفعت طربيه وتوني فرح

• "السجادة الحمراء" لجوليا تريفيرو – إخراج: ميشيل زلّوعة – بطولة: جانا أبي غصن وباميلا الحشيم وعلي حرقوص

• "بوابة العبور" لإيليانا روتيلا – إخراج: دانا مخايل – بطولة: دانيال دافي وسام دلاتي وجواد نوفل

شارك نخبة من الممثلين والممثلات البارزين على الساحة اللبنانية إلى جانب المخرجات، منهم ريتا حايك ورفعت طربيه، ما جعل من الأمسية موعداً ثقافياً وفنياً رفيع المستوى،

ينتج عن التلاقي بين الكتابة المسرحية الإيطالية الجديدة والإخراج النسائي اللبناني حواراً فريداً بين عالمين فنيين ويكشف عن قدرة المسرح على أن يكون مساحة للترجمة والتبادل والتحوّل المتبادل، حيث تواصل اللغة الإيطالية الحياة والتجدّد والانفتاح على العالم الى ما وراء الحدود.