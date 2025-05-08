المركزية- استكمالاً للقاءات التي عُقدت في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، عقد وزير المالية ياسين جابر اليوم اجتماع عمل مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي Aftab Ahmad بحضور المستشار حسن ميرزا ووفد من المؤسسة تمحور حول طرق المساعدة وآلياتها التي تنوي المؤسسة تقديمها إلى لبنان عبر مشاريع ترتبط في مجالات البنى التحتية والإنمائية من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مساهمتها في دعم الدولة اللبنانية في تحضير رزمة من المشاريع المرتبطة بالبنى الأساسيىة التي تُحفّز القطاع الخاص على الاستثمار فيها.

وقد أبلغ رئيس الوفد الوزير جابر عزم المؤسسة على تنظيم لقاءات بين مسؤولين من الجهات اللبنانية الرسمية والمستثمرين من المغتربين اللبنانيين في الخارج لعرض البرامج والمشاريع القابلة للتنفيذ في لبنان في مرحلة النهوض التي يستعيدها لبنان مع بدء عهد إصلاحي جديد

الصندوق العربي

وفي سياق البحث لجذب رساميل استثمارية تمويلية داعمة، التقى جابر رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد مع وفد من الصندوق بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ووفد من المجلس ومدير المالية العام جورج معراوي ومستشاري وزير المالية المختصين.

تم استعراض المشاريع التي تنفذ مع مجلس الإنماء والإعمار، والمشاريع القابلة للتمويل وفق أولويات البرامج التي تضعها الحكومة اللبنانية. وقد ركّز المجتمعون على الخطوات الأساسية الواجب اتباعها لانتشال قطاع الكهرباء من الأزمة المستفحلة التي أدّت إلى تفاقم نسب المديونية التي وصل إليها لبنان اليوم.

السفيرة الأميركية

وكان الوزير جابر استقبل السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون وجرى عرض للأوضاع العامة وسبل دعم الاستقرار، حيث شدّد جابر على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ووقف انتهاكاتها له لضمان الاستقرار.

