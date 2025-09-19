المركزية- أصدر وزير العمل محمد حيدر القرار رقم 117/1 المتعلق بالتذكير بالمستندات المطلوبة لعضوية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً لبنود المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 852 تاريخ 0808/2025، وهي على الشكل الآتي:

- بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر.

- سجل عدلي.

- تعهد على مسؤولية المرشح.

- شهادة خطية من اللجنة الطبية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- الإجازات الجامعية مصدقة (ومعادلة عند الاقتضاء) وفقاً للأصول + إفادات عمل من المراجع المختصة تبين الخبرة المطلوبة + إفادة الانتساب الى إحدى النقابات حيث يفرض القانون ذلك.

للاطلاع على المزيد من الشروط والمرفقات مراجعة موقع وزارة العمل :www.labor.gov.lb