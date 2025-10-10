أعربت المستشفيات الحكومية في الشمال في بيان، عن "قلقها البالغ إزاء القرار القاضي بوقف التغطية الصحية للمرضى السوريين من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) اعتباراً من الشهر المقبل"، معتبرة أن "هذا القرار سيضاعف الأعباء المالية والتشغيلية على المؤسسات الاستشفائية الرسمية التي تعاني أصلاً من ضغوط خانقة".

وحذّرت من أنّ "وقف التغطية سيؤدي إلى حرمان عدد كبير من المرضى السوريين من تلقي العلاج اللازم خصوصاً الحالات الحرجة والمُنقذة للحياة ما سيضع الطواقم الطبية أمام تحديات إنسانية وأخلاقية صعبة".

ودعت "منظمة الأمم المتحدة والجهات المانحة إلى إعادة النظر بالقرار والاستمرار في تغطية الحالات الصحية الطارئة والإنسانية للسوريين المقيمين في لبنان حفاظاً على حقهم في العلاج، ولمنع تفاقم الأعباء الصحية والاجتماعية على النظام الاستشفائي اللبناني".

واكدت "المستشفيات استعدادها للتعاون مع المنظمات الدولية والجهات الرسمية اللبنانية لضمان استمرار الخدمات الصحية لجميع المحتاجين ضمن الإمكانات المتاحة".

وحمل البيان توقيع المستشفيات الحكومية في الشمال: مستشفى طرابلس الحكومي – مستشفى المنية الحكومي – مستشفى عبدالله الراسي الحكومي – مستشفى سير الضنية الحكومي – مستشفى أورانج ناسو الحكومي.